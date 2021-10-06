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06.10.2021 13:09
Рубрика: Культура

ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома

Текст: Александр Алексеев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

За неполные сутки поклонники перечислили группе ДДТ на запись альбома уже 6,3 миллиона рублей. Тем самым питерские музыканты установили новый суточный рекорд по сбору денег в модной ныне системе краудфандинга. Об этом "РГ" рассказали в ведущей российской краудфандинговой компании Planeta.ru.

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Интересно, что при этом в компании участвовали пока 2013 поклонника, что, возможно, и не так много, но акция по сбору средств продолжается. И сумма растет.

Предыдущий "суточный" рекорд принадлежал Константину Кинчеву, также обратившегося за поддержкой к слушателям. Тогда кампания по предзаказу его двойного сольного "Белого шума" собрала 5 миллионов рублей.

При этом новый альбом ДДТ уже записан. И 21 октября его цифровую версию пришлют всем участникам проекта на электронную почту, за неделю до официального релиза на цифровых площадках.

А предзаказ диска на физических носителях завершится только 12 января 2022 года, поскольку его планируется выпустить также и в форматах CD, LP и даже на старых добрых аудиокассетах, возвращающих теперь былую популярность.

Кстати

Любопытно, что по условиям краудфандинговой-компании некоторые поклонники смогут получить и необычный лот - экскурсию по студии группы в Санкт-Петербурге.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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