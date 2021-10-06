ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома

За неполные сутки поклонники перечислили группе ДДТ на запись альбома уже 6,3 миллиона рублей. Тем самым питерские музыканты установили новый суточный рекорд по сбору денег в модной ныне системе краудфандинга. Об этом "РГ" рассказали в ведущей российской краудфандинговой компании Planeta.ru.

Интересно, что при этом в компании участвовали пока 2013 поклонника, что, возможно, и не так много, но акция по сбору средств продолжается. И сумма растет.

Предыдущий "суточный" рекорд принадлежал Константину Кинчеву, также обратившегося за поддержкой к слушателям. Тогда кампания по предзаказу его двойного сольного "Белого шума" собрала 5 миллионов рублей.

При этом новый альбом ДДТ уже записан. И 21 октября его цифровую версию пришлют всем участникам проекта на электронную почту, за неделю до официального релиза на цифровых площадках.

А предзаказ диска на физических носителях завершится только 12 января 2022 года, поскольку его планируется выпустить также и в форматах CD, LP и даже на старых добрых аудиокассетах, возвращающих теперь былую популярность.

Кстати

Любопытно, что по условиям краудфандинговой-компании некоторые поклонники смогут получить и необычный лот - экскурсию по студии группы в Санкт-Петербурге.