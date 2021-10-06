Диетолог Анна Ивашкевич рассказала, как не набрать вес за зиму

Пришла осень, а вместе с ней и аппетит. Давно замечено, что в холодное время года человек начинает есть больше. Это заложено у него генетически: организм хочет сделать "запас" на зиму. Соответственно, человек начинает набирать вес, в чем убеждаются многие после долгой зимы.

Врач-диетолог Анна Ивашкевич рассказала в эфире радио Sputnik, как "обмануть" природу и не набрать лишние килограммы.

Принцип в том, чтобы употреблять "согревающую" пищу: этим мы "усыпим" тревогу организма относительно нехватки энергетического топлива. То есть в холода нужно есть только горячие блюда, отказавшись от холодных перекусов.

Еще один совет - начинать утро с плотного завтрака. Если выскочить из дома натощак, то, промерзнув на улице, мы обретем поистине волчий аппетит, который начнем заедать всем, чем придется, запивая горячим чаем с булочками и печеньками. А это ни к чему, кроме набора веса, не приведет.