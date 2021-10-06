Диетолог назвала безопасную дозу соли в день

Употребление поваренной соли необходимо ограничивать в своем рационе. В день можно принимать не более 5 граммов, заявила гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Наталья Стукова.

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует потребление натрия не более 2 граммов в день для взрослых, что соответствует 5 граммам поваренной соли", - отметила она в разговоре с "Вечерней Москвой".

Но, по словам Стуковой, нужно иметь ввиду, что в это количество входит соль в полуфабрикатах, консервах и других продуктах питания.