Диетолог рассказала, какие семечки помогут при стрессе

Несмотря на всю кажущуюся полезность, подсолнечные семечки могут навредить организму. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Сычева.

Оказывается, увлечение этим продуктом может повлиять на иммунитет. Подсолнечные семечки содержат много полиненасыщенных кислот омега-6, которых и так много в рационе, в то время как ценных кислот омега-3 - недостаточно. Когда же в организме нарушается баланс этих веществ, то снижаются иммунные силы организма, который хуже реагирует на воспалительные процессы.

По словам Натальи Сычевой, в разумных пределах семечки есть полезно: ведь они являются источником жирорастворимых витаминов A, E и D. Но своим пациентам она ограничивает их употребление.

Зато тыквенные семечки принесут гораздо больше пользы. В частности, доктор выделила содержание в них магния, который хорошо действует на нервную систему. "Сейчас практически все в хроническом стрессе, и семечки с содержанием магния были бы очень полезны", - сказала Сычева.