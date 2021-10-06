До 1 281 сократилось число военнослужащих с коронавирусом

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 79 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 40,7 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 139,3 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 281 военный. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Несмотря на общий рост числа инфицированных коронавирусом в стране, в Вооруженных силах этот показатель последние несколько дней сокращается. Тем не менее, 617 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Пятнадцать заболевших лечат гражданские медики. Еще 649 человек изолированы на дому.

Сообщается, что двое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У 8 пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 73 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 152 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 328 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,7 тысячи пациентов, из которых свыше 10,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.