Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума

Доля ипотек на новостройки в России обновила пятилетний минимум, сообщает "Циан". Изменение программы льготного ипотечного кредитования вместе с ростом цен привели к снижению спроса на новостройки среди ипотечных заемщиков.

Спрос на рынке ипотеки смещается в сегмент готового жилья. В июле и августе 2021 года доля ипотек, выданных на приобретение строящегося жилья, снизилась до абсолютного минимума - в июле только 19% ипотек получены на новостройки, в августе - 22%. Это минимальные значения за последние пять лет. Для сравнения - в 2016 году на новостройки выдавалось 36% ипотек, 2017 году - 29%, 2018 году - 25%, 2019 году - 26%, 2020 году - 27%, 1 полугодии 2021 года - 26%.

Максимальная доля ипотек на новостройки фиксировалась в феврале 2016 года (50%). Это был последний месяц действия льготной ипотеки (запущенной в 2015 году), россияне стремились успеть взять кредит с субсидией. После власти приняли решение о пролонгации льготной ипотеки до конца 2016 года, что сделало спрос более равномерным. В декабре 2016 года доля ипотек на первичном рынке составила уже 36%, хотя это и был последний месяц субсидии.

В 2021 году в июне также наблюдалось смещение спроса в пользу новостроек: 30% всех кредитов были выданы на "первичке", это выше, чем в мае на 5 процентных пунктов. Впрочем, летом 2020 года доля ипотек, приходящихся на первичный рынок, была выше: 31-32%. Таким образом, после сокращения лимита кредитования, интерес к новостройкам от ипотечных заемщиков резко снизился. В 60% городов с населением от 100 тысяч человек новостройки по цене квадратного метра уже дороже, чем на вторичном рынке. Логично, что покупатели чаще выбирают сегмент готового жилья, отмечают в "Циан".

В то же время по объему выданных кредитов первичный рынок не обновил свой минимум - из-за роста цен на новостройки занимать приходится больше. В июле 2021 года четверть всех выданных кредитных средств в рублях были направлены на покупку новостроек. Такая же доля (25%) была и в апреле 2020 года (перед стартом льготной ипотеки), в декабре 2018 года.

В августе 2021 года доля кредитных средств, полученных на "первичке" по объему, составила 29%. Примерно такие же показатели наблюдались на протяжении всего 2018 года. Однако на тот момент средняя сумма, выдаваемая на новостройку по РФ, была на полмиллиона рублей меньше.

Снижение лимита по льготной ипотеке привело к резкому падению сделок на первичном рынке. Относительно июня 2021 года в августе 2021 года оно снизилось на 38% в целом по РФ, тогда как на вторичном рынке за тот же период падение оказалось меньше - всего на 6%. Текущие продажи новостроек сейчас находятся практически на уровне 2019 года, тогда в среднем ежемесячно выдавалось 28,8 тысячи ипотек (в августе 2021 года - 32,6 тысячи) На вторичном рынке спрос на ипотеку выше допандемийного.

Только для четырех регионов число ипотек на "первичке" выросло в августе по отношению к июню нынешнего года. В Калужской области прирост составил 31% (с 0,33 тысячи до 0,44 тысячи ипотек). Положительная динамика также в Ненецком АО, Ингушетии и Чечне, однако в каждом из регионов прошло менее 30 сделок.

В годовой динамике, по сравнению с августом 2020 года, число оформленных ипотек на первичном рынке снизилось на 36%, на вторичном рынке - рост на 5%.