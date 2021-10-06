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06.10.2021 16:48
Рубрика: В мире

Двое россиян были на задержанном во Франции судне

Текст: Диана Ковалева

Власти Франции подтвердили, что на борту задержанного в Дюнкерке судна с кокаином находились двое россиян, дипломаты РФ поддерживают контакт с руководством Пятой Республики и защищают интересы моряков. Об этом сообщило посольство РФ в Париже.

Фото: Евгений Переверзев/ РИА Новости
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Ранее во вторник агентство AFP сообщило, что во французском порту Дюнкерк задержан экипаж судна, на котором обнаружили более тонны кокаина. Среди задержанных были в том числе несколько российских моряков.

"Отслеживаем ситуацию и принимаем все необходимые меры. По имеющейся у посольства информации, задержанное 1 октября в порту Дюнкерка судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец отношения к нашей стране не имеет. Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России", - цитирует сообщение пресс-службы агентство РИА Новости.

В посольстве также заявили, что сейчас ведутся следственные действия, а не позднее седьмого октября должно быть пройти заседание суда, которое прояснит: имеются ли основания для дальнейшего содержания под стражей или российских моряков нужно освободить.

В дипмиссии также отметили, что находятся в тесном контакте не только с французскими властями, но и Российским профсоюзом моряков и родственниками задержанных. Посольство пообещало использовать все имеющиеся в его "арсенале" возможности для защиты прав и интересов россиян.

В мире Европа Франция

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