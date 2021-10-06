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06.10.2021 02:33
Рубрика: Власть

"Единая Россия" распределила посты в своей фракции в Госдуме

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8579)
"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы, а замсекретаря Генсовета партии Владимира Васильева - в руководители фракции.

Во вторник прошло совместное заседание бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России", на котором обсуждались кадровые вопросы партии. Председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что самое главное - это правильно расставить людей по местам, решить, кто и чем будет заниматься. Владимир Васильев предложен на пост руководителя фракции. "Его опыт говорит сам за себя. У него уже есть опыт руководства фракцией. Вне всякого сомнения, он пользуется нашим доверием, доверием президента страны", - сказал председатель ЕР. Первыми его заместителями было предложено выдвинуть Дмитрия Вяткина (по законотворческой работе) и Вячеслава Макарова (по оргвопросам).

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Заместителями руководителя фракции Медведев предложил назначить Андрея Исаева, Игоря Кастюкевича, Сергея Морозова, Евгения Ревенко, а заместителями руководителя фракции и руководителями внутрифракционных групп - Владимира Иванова, Александра Борисова, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева, Ивана Квитка. Участники заседания поддержали предложения Медведева.

Что касается спикера палаты парламента, то на этот пост предложена кандидатура Вячеслава Володина. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал такое решение, отметив, что Володин "вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную Думу следующего, восьмого созыва".

Всего фракция "Единой России" в Госдуме восьмого созыва будет состоять из 326 человек, в том числе в нее войдут два самовыдвиженца. "Среди них 126 - список и 198 одномандатников. Есть предложения и от самовыдвиженцев. Как я понимаю, сейчас таких заявлений у нас два", - пояснил Медведев. Организационное собрание фракции ЕР пройдет 7 октября. На нем будут приняты решения о руководстве и структуре фракции.

Каждый член фракции ЕР будет обязан регулярно отчитываться о результатах своей деятельности перед избирателями

Отдельно Медведев напомнил, что теперь каждый член фракции ЕР будет обязан регулярно отчитываться о результатах своей деятельности перед избирателями. "Член фракции должен активно участвовать в пропаганде и разъяснении избирателям политики нашей партии, а также в реализации предвыборной программы партии", - сказал он. Это норма будет зафиксирована в положении о фракции.

На заседании Медведев также предложил поделить руководство комитетов Госдумы между всеми фракциями. Он указал на опыт прошлого созыва. "Так получилось, что и в предыдущем составе Государственной Думы "Единая Россия", будучи правящей партией, поступила благородно и поделилась руководством комитетами с другими политическими силами. Скажем прямо, мы могли бы этого не делать, мы сделали так, это дополнительный способ консолидации всех здоровых сил в обществе, всех политических сил для работы в интересах граждан нашей страны", - сказал председатель ЕР". Медведев добавил, что "есть предложение точно такую же модель реализовать и в новом составе Государственной Думы восьмого созыва". "Такую конструкцию, такую модель наши коллеги должны ценить, поскольку именно такая модель обеспечивает такое многомерное функционирование парламента, в известной степени выступая даже элементом системы сдержек и противовесов, в случае возникновения конфликтов обеспечивая баланс интересов", - пояснил Медведев. В итоге "Единая Россия" планирует возглавить 17 из 32 комитетов Госдумы.

В итоге "Единая Россия" планирует возглавить 17 из 32 комитетов Госдумы

Было также принято решение о создании пяти профильных комиссий Генсовета ЕР, которые возглавили лидеры ее списка на состоявшихся в сентябре выборах в Госдуму. "Их работа будет полностью синхронизирована с работой нашей фракции в Госдуме", - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Сергею Шойгу возглавить комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергею Лаврову - комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Елене Шмелевой - комиссию по образованию и науке, Денису Проценко - комиссию по здравоохранению, Анне Кузнецовой - комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.

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Комментируя прошедшие выборы, Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" прошла проверку на прочность, но головокружения от успеха быть не должно. "Сегодня обеспечив безусловную поддержку избирателей, "Единая Россия" не должна расслабляться, отдыхать, вы это сами прекрасно понимаете, впереди у партии самое трудное. А самое трудное, естественно, заключается в том, чтобы оправдать доверие избирателей", - сказал он. Медведев призвал членов партии сохранить набранный темп работы и бросить все силы на реализацию заявленной на выборах программы. "Главное сейчас - выстроить систему взаимодействия всех партийных институтов так, чтобы значимые проекты не остались на бумаге, а реализовывались на практике с самого начала работы нового созыва Госдумы", - призвал он.

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