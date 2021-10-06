Экономический диктант напишут в России 12 октября

Новости

Сибирские ученые рассчитали алгоритм для прогнозирования бесплодия 14:58
Умерла актриса Луиза Маттиоли, бывшая жена "Бонда" Роджера Мура 14:50
ЕК: РФ сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС 14:42
Газ в Европе подешевел до 1550 долларов 14:38
СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию 14:36
В Гидрометцентре опровергли самые популярные приметы о зиме 14:26
Истребители СФ отработают посадку на "сухопутный авианосец" 14:21
РФ и Армения договорились развивать межпарламентское сотрудничество на международных площадках 14:17
Рафик Загрутдинов: Все четыре строящиеся хорды замкнутся в 2023 году 13:58
Аналитики выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети 13:55
На учениях "Запад-2021" отрабатывалось применение ударных роботов 13:48
В Москве на пультовую охрану поставлено свыше 5 тысяч школ 13:35
В Совфеде обсудили порядок оформления электронных виз для иностранцев 13:35
Матвиенко: Полярная и малая авиация требуют особого внимания 13:34
Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
Группа ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 13:50
Рубрика: Экономика

Экономический диктант напишут в России 12 октября

Текст: Евгения Мамонова

12 октября 2021 года во всех регионах России напишут Всероссийский экономический диктант, организованный Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН.

В этом году россияне напишут Экономический диктант в пятый раз. Принять участие в акции можно онлайн с 5:00 до 22:00 по московскому времени на сайте Экономического диктанта.

Впервые акция состоялась в 2017 году. За пять лет число ее участников существенно выросло, расширилась и география. В прошлом году экономические знания проверили 183 215 человек из 85 регионов России и 6 стран ближнего зарубежья.

В этом году, чтобы написать Экономический диктант на высокий балл, нужно иметь представление об экономической истории страны, разбираться в актуальной социально-экономической повестке и обладать базовой экономической грамотностью. Заданий будет 30 - это больше, чем в предыдущие годы. В их число войдут вопросы от партнера ВЭО России - Российского исторического общества.

Судя по отзывам участников прошлогодних акций, Экономический диктант мотивировал их восполнить пробелы в экономических знаниях.

"В современном быстро меняющемся мире каждому из нас необходима экономическая грамотность - это в том числе объективное представление о текущей социально-экономической повестке и моделях рационального экономического поведения, умение эффективно управлять личными финансами, оценивать финансовые возможности и риски. Эти знания позволяют принимать обоснованные решения, нести за них ответственность и планировать будущее. Уровень качества жизни населения в том числе связан с уровнем его экономической грамотности, поэтому мы уже пятый год проводим акцию", - рассказал президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов о целях и задачах Экономического диктанта.

Ежегодно по результатам Экономического диктанта составляется аналитический отчет, который дает представление об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России. Кроме этого, на основе анализа ответов учащихся школ, колледжей и вузов, Аналитическая группа Экономического диктанта выявляет те вопросы, которые вызвали у участников затруднения. На основе этих данных разрабатываются практические рекомендации - на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике.

Экономика

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить