Экономический диктант напишут в России 12 октября

12 октября 2021 года во всех регионах России напишут Всероссийский экономический диктант, организованный Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН.

В этом году россияне напишут Экономический диктант в пятый раз. Принять участие в акции можно онлайн с 5:00 до 22:00 по московскому времени на сайте Экономического диктанта.

Впервые акция состоялась в 2017 году. За пять лет число ее участников существенно выросло, расширилась и география. В прошлом году экономические знания проверили 183 215 человек из 85 регионов России и 6 стран ближнего зарубежья.

В этом году, чтобы написать Экономический диктант на высокий балл, нужно иметь представление об экономической истории страны, разбираться в актуальной социально-экономической повестке и обладать базовой экономической грамотностью. Заданий будет 30 - это больше, чем в предыдущие годы. В их число войдут вопросы от партнера ВЭО России - Российского исторического общества.

Судя по отзывам участников прошлогодних акций, Экономический диктант мотивировал их восполнить пробелы в экономических знаниях.

"В современном быстро меняющемся мире каждому из нас необходима экономическая грамотность - это в том числе объективное представление о текущей социально-экономической повестке и моделях рационального экономического поведения, умение эффективно управлять личными финансами, оценивать финансовые возможности и риски. Эти знания позволяют принимать обоснованные решения, нести за них ответственность и планировать будущее. Уровень качества жизни населения в том числе связан с уровнем его экономической грамотности, поэтому мы уже пятый год проводим акцию", - рассказал президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов о целях и задачах Экономического диктанта.

Ежегодно по результатам Экономического диктанта составляется аналитический отчет, который дает представление об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России. Кроме этого, на основе анализа ответов учащихся школ, колледжей и вузов, Аналитическая группа Экономического диктанта выявляет те вопросы, которые вызвали у участников затруднения. На основе этих данных разрабатываются практические рекомендации - на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике.