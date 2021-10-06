Экономист дал советы, как безопасно взять кредит

Перед тем, как обратиться к банку за кредитом, стоит изучить рынок и оценить свой потенциал, советует директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

При принятии решения об оформлении кредита специалист рекомендует оценить ситуацию на финансовом рынке - хотя бы сравнить инфляцию, ставку и динамику своих доходов. Если доходы растут быстрее инфляции, расплатиться с кредитом будет проще, а в обратном случае Солодков советует повременить с займом.

"Оцените, насколько у вас стабильно с доходами и как прочно материальное положение", - говорит эксперт.

Солодков считает, что брать кредит нужно в той валюте, в которой заемщик получает доходы, и не стоит пытаться "заработать" за счет валютных колебаний или разницы в ставках.

"Дело очень опасное, шансы выиграть практически нулевые, а вот потерять все, что есть - вполне возможно", - предупредил Солодков в беседе с агентством "Прайм".

Экономист напомнил, что немало россиян, взявших ипотеку в долларах, оказались в крайне неприятной ситуации после обвала на рынке, когда курс рубля существенно упал по отношению к доллару.