Экс-премьер Дании пожаловалась на домогательства бывшего президента Франции

Экс-премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт обвинила бывшего и уже покойного президента Франции Валери Жискар д'Эстена в домогательствах. По утверждению политика, харасмент случился почти 20 лет назад во время разработки европейской конституции. Почти 80-летний экс-президент Франции сел рядом с Торнинг-Шмитт и положил ей руку на коленку. В результате датчанка была вынуждена пересесть, цитирует ее слова France24.

Обвинения Торнинг-Шмитт в адрес д'Эстена последовали после того, как в конце прошлого года он умер. Так что сам бывший французский президент уже не сможет прокомментировать слова датчанки.

Отметим, что на момент инцидента датчанке было чуть более 30 лет, и она еще не занимала пост премьера. Женщина работала в Европарламенте. д'Эстен же к тому моменту уже более 20 лет, как не занимал пост президента. Напомним, что он был главой Франции с 1974 по 1981 годы.