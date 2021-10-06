Эксперт назвал условие цены на газ выше 2 тысяч долларов

Цена на газ в Европе может превысить 2 тысячи долларов за тысячу кубометров в случае холодной зимы и сохранении текущего уровня поставок. Об этом РИА Новости рассказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

"Более холодная, чем обычно, зима без увеличения поставок из России или без роста поступлений СПГ может привести к тому, что цена на газ вырастет до 200 евро за мегаватт-час с нынешних ориентировочно около 110 евро, что намного выше 2000 долларов за тысячу кубометров", - предупредил он.

Ранее цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды. Газ подорожал выше 1500 долларов за тысячу кубометров, а энергетический уголь, используемый для выработки электричества, превысил отметку в 260 долларов за тонну. Позже цена на газ снизилась до 1550 долларов за тысячу кубометров.