Эксперт объяснил падение цен на газ в Европе на 600 долларов за день

Стремительный рост биржевых цен на газ 6 октября до 1962 долларов за тысячу кубометров, как и их не менее быстрое падение ниже 1300 долларов, объяснить можно только спекуляциями на рынке, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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По его словам, для потребителей газа, 1300 долларов за тысячу кубометров или даже 1000 долларов не отличается от 2000 долларов за тысячу кубометров - это все равно абсолютно неподъемные цены.
Для сравнения, по долгосрочным контрактам поставки газа в Европу, "Газпром" экспортирует "голубое топливо" потребителям по цене около 270 долларов за тысячу кубометров.
Ранее несколько стран Евросоюза - Франция, Греция, Испания, Чехия и Румыния выступили с заявлением, в котором попросили разобраться с причинами резких скачков биржевых котировок природного газа.