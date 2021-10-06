Эксперт объяснил падение цен на газ в Европе на 600 долларов за день

Стремительный рост биржевых цен на газ 6 октября до 1962 долларов за тысячу кубометров, как и их не менее быстрое падение ниже 1300 долларов, объяснить можно только спекуляциями на рынке, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, для потребителей газа, 1300 долларов за тысячу кубометров или даже 1000 долларов не отличается от 2000 долларов за тысячу кубометров - это все равно абсолютно неподъемные цены.

Для сравнения, по долгосрочным контрактам поставки газа в Европу, "Газпром" экспортирует "голубое топливо" потребителям по цене около 270 долларов за тысячу кубометров.

Ранее несколько стран Евросоюза - Франция, Греция, Испания, Чехия и Румыния выступили с заявлением, в котором попросили разобраться с причинами резких скачков биржевых котировок природного газа.