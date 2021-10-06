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06.10.2021 03:50
Рубрика: Общество

Эпидемиолог назвал особенности распространения дельта-штамма SARS-CoV-2

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дельта-штамм коронавируса легче передается воздушно-капельным путем, поэтому социальная дистанция, проветривание помещений, дезинфекция воздуха и защитные маски по-прежнему играют важную роль, когда речь идет о профилактических мерах.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Важно понимать, что для заражения человека нужна меньшая вирусная нагрузка, мелкие капли распространяются дальше", - заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов, возглавляющий научную группу по разработке новых методов диагностики заболеваний человека.

Ранее сообщалось, что новые мутации SARS-CoV-2 могут легче передаваться воздушно-капельным путем. Американские ученые в ходе экспериментов доказали, что только мельчайшие аэрозоли (частицы размером менее 5 микрон) заражают хомяков на расстоянии двух метров, а относительно крупные капли не долетают.

В то же время подчеркивается, что при распространении дельта-штамма важную роль играет вирусная нагрузка. "Более низкая доза этого геноварианта может быть достаточной для передачи, в том числе из-за лучшего проникновения вируса в клетку", - подчеркнул Хафизов (цитата по ТАСС).

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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