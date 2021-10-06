Газ в Европе подешевел до 1550 долларов

Цена на тысячу кубометров газа в Европе снизилась до 1550 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Ранее в среду цены на газ в Европе установили очередной исторический рекорд, превысив отметку в 1950 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Одной из причин стало падение объемов ветровой генерации электричества и, как следствие, увеличение доли генерации на газе.

На этом фоне стоимость акций "Газпрома" побила рекорд 2008 года и составила более 369 рублей за акцию.