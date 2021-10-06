Геббельса забыли вычеркнуть из списка почетных граждан Потсдама

Широко известно, что во времена нацистского правления в Германии многочисленные города страны присваивали звания почетного гражданина ведущим руководителям гитлеровской НСДАП.

Но после Второй мировой войны нацистские лидеры лишались подобных званий, практически повсеместно. Но вот в Потсдаме, пишет немецкий еженедельник Spiegel, об этом, судя по всему, забыли.

Во всяком случае сотрудники, обновлявшие список почетных горожан для сайта potsdam.de, удивились, обнаружив, что в перечне до сих пор числится нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс. Этот факт по запросу информационного агентства DPA накануне подтвердила администрация Потсдама.

Правда, почетного титула нацист удостоился 1 апреля 1938 года. Точнее, министр стал почетным гражданином Бабельсберга, города-спутника Потсдама, который через год был присоединен к своему более респектабельному соседу. Так Геббельс вошел в список глубоко уважаемых потсдамцев.

По закону, однако, после смерти того или иного "почетника" в реестре отмечалось, что он лишен присвоенного звания. И впрямь, в списке Потсдама ясно сказано, что "почетного гражданина города" лишились, например, Гитлер и министр внутренних дел рейха Вильгельм Флик. Аналогичной же пометки к фамилии Геббельс нет.

Городские власти склонны оправдать такое упущение тем, что звание Геббельсу было присвоено в Бабельсберге и, дескать, забыли, что этот пригород уже давным-давно - район Потсдама. Ныне представители администрации уверяют, что этот прискорбный факт станет предметом разбирательства на ближайшем заседании собрания городских депутатов.