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06.10.2021 22:36
Рубрика: В мире

Генпрокурора Молдавии задержали накануне обещанных им громких разоблачений

Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
В Молдавии возбудили уголовное дело против генпрокурора страны Александра Стояногло. Его временно отстранили от должности и в разгар рабочего дня задержали на 72 часа сотрудники Службы информации и безопасности.

Генпрокурора обвиняют в "превышении служебных полномочий и пассивной коррупции". Правда, по странному стечению обстоятельств, как раз накануне своего задержания Стояногло анонсировал брифинг, на котором обещал рассказать о вмешательстве западных дипломатов во внутренние дела республики и о злоупотреблениях нынешних молдавских властей. Трансляцию с места задержания генпрокурора вел молдавский телеканал Publika TV. Проверку в отношении Стояногло инициировали министр юстиции Сергей Литвиненко и депутат парламента Лилиан Карп - оба состоят в либеральной проевропейской партии "Действие и солидарность", которую основала президент Молдавии Майя Санду.

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По мнению экс-главы республики, лидера Партии социалистов Игоря Додона, новое руководство сводит с генпрокурором политические счеты. "По нашей информации, Стояногло по указанию проевропейских властей допросили и задержали. Настоящей причиной этого стали представленные им факты вмешательства западных дипломатов во внутренние дела нашей страны. Он хотел обнародовать новые данные на специальной пресс-конференции, но власти, которые боятся этих разоблачений, пошли на незаконные меры для его увольнения", - заявил Додон ТАСС.

Стояногло обещал рассказать о вмешательстве западных дипломатов в дела Молдавии

Ранее Александр Стояногло выступил с обвинениями в адрес госпожи Санду и ее окружения. Он утверждал, что власти требовали от него возбудить уголовные дела в отношении лидеров парламентской оппозиции, а затем развернули кампанию по дискредитации самого генпрокурора. В нее были вовлечены неправительственные организации и СМИ, финансируемые Западом. В качестве доказательства Стояногло представил стенограмму переговоров с участием молдавских и европейских чиновников.

В мире экс-СССР Молдавия

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