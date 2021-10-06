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06.10.2021 21:47
Рубрика: Происшествия

Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова

Текст: Наталья Козлова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о том, как в СК по Санкт-Петербургу идет расследование убийства певца Игоря Талькова.

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Ведомство напомнило, что расследование этого очень громкого преступления было возобновлено 13 ноября 2018 года следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Само же дело завели еще 6 октября 1991 года, когда в дворце спорта "Юбилейный" погиб Игорь Тальков.

Сейчас, уверяет следствие, установлены все кто был рядом с местом преступления. Их активно ищут. Заочно было предъявлено обвинение Валерию Шляфману в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РСФСР, он был объявлен в федеральный и международный розыск.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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