Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о том, как в СК по Санкт-Петербургу идет расследование убийства певца Игоря Талькова.

Ведомство напомнило, что расследование этого очень громкого преступления было возобновлено 13 ноября 2018 года следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Само же дело завели еще 6 октября 1991 года, когда в дворце спорта "Юбилейный" погиб Игорь Тальков.

Сейчас, уверяет следствие, установлены все кто был рядом с местом преступления. Их активно ищут. Заочно было предъявлено обвинение Валерию Шляфману в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РСФСР, он был объявлен в федеральный и международный розыск.