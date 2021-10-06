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06.10.2021 21:05
Рубрика: В мире

Главы ФРГ и Израиля чуть не возложили цветы к памятнику бургомистру Киева, причастному к расстрелам евреев

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
В среду, 6 октября, на Украине закончилась неделя памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала массовых расстрелов в Бабьем Яру. В столицу прилетели президенты Израиля и Германии, которые смогли ознакомиться с новейшей местной исторической доктриной, согласно которой в трагедии Холокоста виновен СССР, и только чудом гости не возложили цветы к памятнику в честь украинского бургомистра Киева, организовавшего расстрелы.
На фоне проходящих регулярно маршей неонацистов на Украине какими же лицемерными выглядят попытки киевских политиков "паразитировать" на жертвах Холокоста и трагедии в Бабьем Яру. Фото: Максим Никитин / ТАСС, РИА Новости

Этот скандал не случился лишь благодаря директору Украинского еврейского комитета Эдуарду Долинскому, ведущего счет антисемитских акций, мероприятий, публичных высказываний и случаев вандализма на Украине. Именно он обнаружил на сайте германского посольства анонс установки, совместно с официозным киевским Центром Холокоста, памятного знака Володымыру Багазию - первому оккупационному бургомистру Киева, непосредственно организовавшему доставку будущих жертв в Бабий Яр и наблюдавшему за расстрелами. Только непосредственное обращение в МИД Германии сорвало эту провокацию, в которой по инициативе украинской принимающей стороны мог поучаствовать и Франк-Вальтер Штайнмайер. По крайней мере, посольство Германии в числе патронов этой украинской инициативы больше не значится.

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
Центр Холокоста "Бабий Яр" назвал 159 имен нацистов, убивавших евреев

К сожалению, Долинскому вряд ли удастся в одиночку остановить государственную кампанию героизации украинских коллаборационистов и участников Холокоста, тем более что в ней принимают участие и некоторые еврейские организации Украины, с радостью выполняющие роль нового "юденрата". Это с их молчаливого согласия, а иногда и при активной помощи, за годы после госпереворота в стране установлены десятки памятников и мемориальных табличек в честь военных преступников и изуверов, проклятыми именами называются улицы. Все это происходит в рамках концепции "примирения" между жертвами и убийцами, продвигаемой украинским Институтом национальной памяти, и под знаком которой проходят памятные мероприятия в этом году.

Согласно ей, "бандеровцы", "мельниковцы", "бульбовцы", дивизия СС "Галичина" и прочая нацистская нечисть - это жертвы войны, наравне с убитыми ими евреями, русскими, поляками, украинцами. Тогда как Советский Союз - виновник как войны, так и Холокоста. Об этом вещают сегодня центральные украинские СМИ. И в момент, когда президент Зеленский встречал израильского коллегу Ицхака Герцога, министр культуры страны Александр Ткаченко публично возложил на СССР вину за Бабий Яр на очередной презентации к дате. В другой день и на другом мероприятии, можно не сомневаться, он возложит на евреев вину за голод 30-х годов - теперь это тоже почти официальная историческая доктрина.

Главам Израиля и Германии помощники, кажется, рассказали, в какую страну они едут, и какие подводные камни их ждут

Не прошло мимо даты и посольство Украины в Германии. Так, скандальный посол Мельник, любитель канареечных штанов и штиблет с трезубцем, снова потребовал от Берлина содействовать вступлению Киева в ЕС и НАТО в качестве компенсации за военные потери, в том числе среди украинских коллаборационистов. А его супруга Светлана возмутилась в Facebook, что в Германии, вопреки последним открытиям украинской исторической науки, называют украинскую вспомогательную полицию исполнителями массовых убийств в Бабьем Яру, наряду с айнзац-группами СС. Впрочем, президентам Израиля и Германии помощники, кажется, рассказали, в какую страну они едут, и какие подводные камни их ждут. Так, Герцог отказался приветствовать почетный караул коллаборационистским кличем "Слава Украине!", а в программе Штайнмайера значилось посещение деревни Крюково, где в 1943 году было убито 6700 мирных жителей. В секретариате Штайнмайера при этом упомянули об активном участии "украинской полиции" в этой карательной акции, чем, наверняка, еще больше расстроили жену украинского посла.

Тем временем

В Польше неизвестные осквернили антисемитскими надписями бывшие бараки нацистского концлагеря, а ныне помещения музея в Освенциме. Как сообщили в Госмузее Аушвиц-Биркенау, надписи черной краской на английском и немецком языках были обнаружены на девяти деревянных бараках в секторе BIIa. Музейная служба охраны связалась с полицией, та изучает имеющиеся материалы видеонаблюдения, чтобы установить личности злоумышленников. Им грозит наказание за осквернение мемориала - это от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы. В музее сообщили, что как только полиция закончит все следственные мероприятия на месте преступления, реставраторы очистят стены бараков. "Такого рода происшествие, являющееся осквернением Места Памяти, - это, прежде всего, возмутительное нападение на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и исключительно болезненный удар по памяти всех жертв немецкого нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау", - говорится в заявлении администрации музея. Там напомнили, что система безопасности огромного мемориала, где только Биркенау - Бжезинка - занимает территорию в 170 гектаров - совершенствуется за счет музейного бюджета, а он очень сильно пострадал от пандемии коронавируса.

Немецкий концлагерь в оккупированном фашистской Германией польском городе Освенцим стал для мира символом Холокоста, геноцида и террора, недаром именно дата его освобождения стала Международным днем памяти жертв Холокоста.

Подготовила Ариадна Рокоссовская

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