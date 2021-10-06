Глеб Матвейчук - о семье, музыке и своих планах

На исторической сцене Вахтанговского театра, который отмечает в этом году вековой юбилей, состоялась премьера спектакля "Театр". В нем Глеб Матвейчук выступил в качестве композитора. В творческой копилке Глеба - популярные мюзиклы и съемки в кино.

Предложение своей будущей жене Елене Глеб сделал во время исполнения песни "Эти глаза напротив".

Глеб, вы постоянный участник "Славянского базара в Витеб­ске". Чем он для вас притягателен?

Глеб Матвейчук: Я приезжаю в Витебск уже восемь лет и всегда ощущаю здесь особую атмосферу. Очень рад, что в этот раз прозвучал наш дуэт "Мы вместе навсегда".

Ваш дуэт с Ларисой Долиной на концерте в честь Дня Союзного государства произвел фурор.

Глеб Матвейчук: С Ларисой мы записали около десяти дуэтов, и наши отношения исключительно творческие. Лариса Александровна - настоящая богиня, и выступать с ней на одной сцене всегда радостно.

Вы счастливы в браке?

Глеб Матвейчук: Я женат на актрисе Елене Глазковой. Союз мужчины и женщины вдохновляет. У нас подрастают двое детей - дочь Алиса и сын Александр. С их появлением я обрел уверенность в себе и понял, что жизнь вечна. Буду рад, если у меня появятся еще дети. Еще хочу двоих. Хочу иметь большую семью, ведь по-настоящему тебя любят только родные люди.

На кого похожи дети?

Глеб Матвейчук: Саша - осторожный. Я в детстве был больше похож на Алису, которой уже три года. Хочется, чтобы она познала творчество Чайковского.

В пандемию чем занимались кроме семьи и музыки?

Глеб Матвейчук: Научился готовить чизкейки, баловал домашних сладостями.

В детстве кем мечтали стать?

Глеб Матвейчук: Хотел поступить в балетное училище, но папа сказал, что не переживет, если я буду прыгать на сцене.

Тем не менее ваша жизнь с рождения связана с творчеством.

Глеб Матвейчук: У меня по материнской линии все коренные москвичи. Дедушка был военным. Мы жили в центре Москвы, я появился на свет в роддоме, который стоял на месте Дома музыки. Семья была творческая, родители очень любили искусство, и у меня не было никакого шанса выбрать для себя жизненный путь, не связанный со сценой и творчеством.

А как попали в Беларусь?

Глеб Матвейчук: Папу, Алима Матвейчука, который окончил ВГИК и работал художником-постановщиком, распределили на "Беларусьфильм" "поднимать белорусский кинематограф". Семья переехала в Минск. На "Беларусьфильме" отец оформил более десяти фильмов. Для постижения музыки меня отдали в детскую студию при Большом театре Беларуси. Поэтому я не только вырос в Минске, но и получил здесь музыкальное образование в колледже при белорусской Академии музыки по специальности дирижер-хоровик. По окончании колледжа поехал поступать в Москву. Покорить столицу удалось с первой попытки. Так и не решив для себя, что в жизни важнее - кино или музыка, подал документы одновременно в два учебных заведения и в оба поступил - в Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского и в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Стала ли Беларусь второй родиной?

Глеб Матвейчук: Я очень люблю Беларусь, 17 лет прожил в Минске. Там у меня много друзей, там мои педагоги. Минск сделал меня композитором и артистом.

В консерватории на каком отделении учились?

Глеб Матвейчук: На вокальном, а в театральном училище - в мастерской заслуженного артиста России Николая Афонина. Два образования переплелись, как переплелись любовь к музыке и страсть к театру.

Оказывается, вы даже выступали на сцене Большого театра в Москве?

Глеб Матвейчук: Это были гастроли Большого театра Беларуси. Я играл там крошечную роль. Мне было восемь лет, но с тех пор Большой театр для меня - святое место.

В этих стенах появилось желание стать оперным певцом?

Глеб Матвейчук: Когда я вышел на сцену и ощутил ее атмосферу, игру оркестра, увидел огромное количество людей в зале, я заболел театром. Стал слушать оперных артистов, коллекционировать их пластинки. В 1994 году во время финала чемпионата мира по футболу был концерт Хосе Каррераса, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, который произвел неизгладимое впечатление. Я выучил их арии до последней ноты.

Что дало вам Щепкинское училище?

Глеб Матвейчук: В консерватории я учился на вокальном факультете. Но тяготел все-таки к синтезированному жанру, поступил в Щепкинское училище, чтобы научиться актерскому мастерству.

Я очень люблю Беларусь, семнадцать лет прожил в Минске. Этот город сделал меня композитором и артистом

Отец для вас был главным авторитетом (к сожалению, Алима Матвейчука в этом году не стало. - Прим. авт.) Все картины в его фильмографии - события.

Глеб Матвейчук: Отец приехал в большой город из маленькой деревни и стал одним из ведущих художников-постановщиков. Он всего достиг своим трудом, удостоен многих престижных наград - "Золотого орла", ТЭФИ, "Ники"... Он был художником многих военных фильмов. Фильмы, над которыми он работал, знают все. Это "Каменская", проект Союзного государства "Брестская крепость". С Сергеем Урсуляком делал "Тихий Дон", "Жизнь и судьбу". Для меня отец - образец талантливого и целеустремленного человека.

В кино вы начинали у Владимира Хотиненко.

Глеб Матвейчук: Мы познакомились на съемках фильма "72 метра". Он пригласил меня в качестве музыкального продюсера в фильм "Гибель империи". На следующий проект "Паломничество в Вечный город" он меня взял уже в качестве композитора.

Почему все-таки театр вышел на первое место?

Глеб Матвейчук: Кино - это коллективное творчество. В театре я сам себе продюсер и режиссер.

Вам уже сорок!

Глеб Матвейчук: Я не отмечаю дни рождения. Когда тебе кажется, что ты чего-то достиг, начинается регресс. Никогда нельзя быть до конца довольным собой.

А что вас вдохновляет?

Глеб Матвейчук: Творчество и семья. На мюзикл "Лабиринты сна" вдохновила дочь. В декабре 2020 года состоялась премьера мюзикла "Садко". В марте этого года вышел мюзикл "Алиса в Стране чудес". В июле - "Опасные связи". В октябре запланирована премьера спектакля на стыке жанров рок-оперы и балета "Алконост. Легенда о любви". Он основан на древней славянской мифологии.

Что еще в планах?

Глеб Матвейчук: Пушкин! Кастинг в мюзикл "Пушкин" завершен. Мы рассмотрели более пятисот заявок, выслушали всех претендентов и сделали выбор. Премьера намечена на 18 декабря.