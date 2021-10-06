Головченко оценил перспективы транспортных связей Союзного государства

Обсуждение реализации очередного этапа активизации белорусских грузопотоков через инфраструктуру России стало предметом заинтересованного диалога 6 октября премьера Романа Головченко с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, информирует БЕЛТА.

Подчеркнув, что транспортный сегмент является одним из живых сфер сотрудничества, глава белорусского правительства положительно оценил растущий пассажирооборот и транзитный грузопоток. Он напомнил, что вопросы развития транспортной сферы являются одним из элементов союзных программ, которые были подписаны руководителями правительств двух братских государств.

Отметив, что данная сфера для республики является очень ресурсо- и капиталоемкой, премьер признал, что от нее "зависят бесперебойные поставки товаров, перемещение граждан". Особенно это важно для РБ с учетом международного давления, введенные ограничения в авиационной сфере, которые Головченко назвал "аномальными и противоречащими всем нормам международного права".

На встрече были затронуты и вопросы сотрудничества двух стран в железнодорожной сфере. Для республики, отметил премьер, крайне важна устойчивая логистика для транспортировки своих грузов, ведь две трети белорусской продукции реализуется на экспорт. Он сослался на данные статистики, согласно которым за восемь месяцев 2021 года в ж/д сообщении с РФ перевезено 27 млн тонн грузов, или 104 процента к уровню прошлого года.

Положительная динамика сохраняется, подтвердил премьер, и "в рамках подписанного нами в этом году соглашения по перевалке белорусских нефтепродуктов". Он выразил благодарность российским коллегам за то, что удалось "в сжатое время оперативно выстроить действенную схему с учетом эффективной логистики и экономической выгоды для всех сторон", высказав убеждение, что на базе этого успешного примера будет выстроена работа и по другим направлениям.

Обеим сторонам, полагает Головченко, необходимо "сверить часы и в отношении дальнейшей стратегии развития автотранспортной инфраструктуры" с учетом особого внимания российских властей к стратегическому планированию, как морских перевозок, так и воздушных, и сухопутных. Он обратил внимание, в частности, и на предстоящую реализацию в Союзном государстве значимых проектов по строительству автомобильных дорог, в том числе, которые будут сопрягаться с белорусскими трассами, обеспечивая устойчивый транзитный коридор по маршруту Китай - Европа либо Европа - Китай.

Министр транспорта России Виталий Савельев в свою очередь выразил готовность к детальному обсуждению всех вопросов и направлений сотрудничества.