Госдеп США отчитался о сокращении числа атомных боеголовок

Соединенные Штаты продолжают постепенно сокращать число своих атомных боеголовок. Об этом сообщил госдепартамент, обнародовав во вторник соответствующую статистику.

Из документа следует, что в 2020 году у США было 3750 боеголовок. Годом ранее их насчитывалось 3785, а в 2019 году - 3805, пишет РИА Новости. При этом не учитываются выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боеголовки. Также в прошлом году США уничтожили 184 старые боеголовки.

Отмечается, что цифра за 2020 год стала минимальной за последние 60 лет. Больше всего боеголовок у США было в 1967 году - 31255.