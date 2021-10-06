Госоркестр России имени Светланова открыл новый сезон

В этом году одному из старейших симфонических коллективов страны - Государственному академическому оркестру России имени Е.Ф. Светланова исполняется 85 лет. Историческое первое выступление оркестра состоялось 5 октября 1936 года в Большом зале консерватории. В этом же зале Госоркестр России под управлением вступившего в сентябре в должность художественного руководителя дирижера Василия Петренко открыл программу нового сезона. В первой программе, посвященной памяти легендарного советского дирижера Евгения Федоровича Светланова, прозвучали Третий фортепианный концерт Бетховена в исполнении Элисо Вирсаладзе и Шестая симфония Шостаковича, а во втором концерте в зале Чайковского с оркестром выступил знаменитый виолончелист Миша Майский.

Популярнейший концерт Дворжака в его исполнении предварила оптимистичная увертюра к опере "Проданная невеста" Бедржиха Сметаны, полная ярких и живых образов Чехии XIX столетия, воплощенных с отточенным звуковым изяществом музыкантами оркестра.

Сложилось впечатление, что к благородству звука, которым традиционно славится Госоркестр, добавились исключительная прозрачность тембров и ясность выстроенной динамики в группах струнных и духовых. Невольно вспоминались строки Набокова "пестуйте детали, божественные детали...". В оркестровой игре их эффект особенно ощутим.

Восторженный прием у публики вызвало исполнение Мишей Майским лирического концерта Дворжака. На бис виолончелист исполнил Сарабанду из Сюиты N 5 И.С. Баха.

- Я уже 48 лет играю на одной и той же виолончели, которая сделана в Венеции Доменико Монтаньяна в 1720 году - в том же году, когда Бах написал виолончельные сюиты, - рассказал Миша Майский после концерта. - Когда говорят, что Бах "барочный композитор", я считаю, что это оскорбление для Баха. Когда меня спрашивают, играю ли я современную музыку, я отвечаю: да, я играю Баха. И он был самый великий романтик (к слову, у него было 20 детей, а у меня шесть (смеется. - Прим. авт.), но соревноваться с Бахом никто не мог!). Что касается концерта Дворжака, уже после первой репетиции я сказал маэстро Петренко, что не могу вспомнить, когда мне было так хорошо и удобно играть с оркестром этот концерт! Пожалуй, так хорошо мне игралось только с Кириллом Петренко 18 лет назад в Турине. Я очень доволен сегодняшним концертом.

К благородству звука, которым традиционно славится Госоркестр, добавились исключительная прозрачность тембров и ясность

Чешский репертуар сменила английская музыка. Вторая симфония Элгара, музыка исключительной мелодической красоты и пышной оркестровой красочности (на удивление редко исполняемая в России), стала кульминацией вечера.

Примечательно, что, согласно архивам Госоркестра, эта симфония в его исполнении прозвучала второй раз. Впервые российская публика услышала ее в концерте 1977 года, при участии самого Евгения Светланова.

Торжественная позднеромантическая партитура с кинематографической образностью, страстным, но благородно-сдержанным мелодизмом, порывистыми ритмическими узорами буквально дышала духом начала XX столетия.

Чувствовалось, что эта музыка близка маэстро Петренко, чьи дирижерские жесты приобрели особую эмоциональность и пластичную выразительность.

Прямая речь

Василий Петренко, дирижер, худрук Госоркестра России:

- Во многом эта симфония - квинтэссенция британского характера и менталитета начала ХХ века, но и сейчас многое из подобного "славного заката империи" актуально. Вторую симфонию мы должны были сыграть еще в прошлом сезоне, но этого не случилось из-за пандемии. Я в принципе стараюсь пропагандировать музыку Элгара вне Англии, много где исполнял обе симфонии. Так же как, например, симфонии Мясковского, Глазунова или Бородина в странах, совершенно незнакомых с этими сочинениями. За последние 300-400 лет столь много великого написано!

Между тем

Стало известно, что музыканты Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова единогласно выбрали Владимира Юровского, занимавшего пост художественного руководителя оркестра с 2011 по 2021 год, почетным дирижером коллектива. 4 октября оркестр выступил с Юровским в Большом зале консерватории. А 8 октября состоится концерт Госоркестра с дирижером Димитрисом Ботинисом и пианистом Марком-Андре Амленом в зале Чайковского. В программе музыка Бетховена.