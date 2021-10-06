Гражданского мужа Марины Раковой могут арестовать

В суд поступило ходатайство следствия с просьбой заключить под стражу Артура Стеценко - гражданского мужа бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Напомним, Артур Стеценко был задержан в среду в Москве. У него та же, как и у всех фигурантов этого резонансного уголовного дела, статья - 159 УК РФ - "мошенничество в особо крупном размере".

Пока про этого человека очень мало известно, кроме того, что Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.