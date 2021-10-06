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06.10.2021 16:54
Рубрика: Происшествия

Гражданского мужа Марины Раковой могут арестовать

Текст: Наталья Козлова

В суд поступило ходатайство следствия с просьбой заключить под стражу Артура Стеценко - гражданского мужа бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Напомним, Артур Стеценко был задержан в среду в Москве. У него та же, как и у всех фигурантов этого резонансного уголовного дела, статья - 159 УК РФ - "мошенничество в особо крупном размере".

Пока про этого человека очень мало известно, кроме того, что Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

Экс-замминистра Марина Ракова находится в Москве на допросе у следователя
Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы

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