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06.10.2021 17:46
Рубрика: Общество

Иммунолог оценил исследование о главном факторе выживаемости при COVID

Екатеринбург. Вакцинация медицинских работников в Свердловской областной больнице № 2 вакциной "Гам-КОВИД-Вак". Фото: Донат Сорокин/ТАСС Екатеринбург. Вакцинация медицинских работников в Свердловской областной больнице № 2 вакциной "Гам-КОВИД-Вак". Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Екатеринбург. Вакцинация медицинских работников в Свердловской областной больнице № 2 вакциной "Гам-КОВИД-Вак". Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Одним из главных факторов, которые влияют на выживаемость людей с тяжелой формой коронавирусной инфекцией, стал уровень специфических антител к S-белку COVID-19. Об этом было написано в журнале Journal of Internal Medicine.

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Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков специально для KP.RU прокомментировал эту статью.

Для подтверждения гипотезы, что антитела к S-белку коронавируса защищают от инфекции, необходимы еще и экспериментальные данные, отмечает иммунолог. Это принцип доказательной медицины.

Напомним, что согласно статье, ученые наблюдали за тем, как развивается болезнь у 92 пациентов в двух клиниках Испании с марта по апрель 2020 года.

"Но нужно понимать, что эти 92 человека были критические пациенты с очень высокими шансами умереть, то есть результаты нельзя переносить на пациентов с другими показателями здоровья", - рассказывает Николай Крючков.

Исходя из этих данных, нельзя спрогнозировать вероятность смерти конкретного пациента или дать прогноз о том, как у него будет развиваться болезнь. Это так не работает, продолжает эксперт.

"Как правило, подавляющее большинство таких исследований не находит потом реальное применение в клинической практике", - заключил Крючков.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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