Иммунолог оценил исследование о главном факторе выживаемости при COVID

Одним из главных факторов, которые влияют на выживаемость людей с тяжелой формой коронавирусной инфекцией, стал уровень специфических антител к S-белку COVID-19. Об этом было написано в журнале Journal of Internal Medicine.

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков специально для KP.RU прокомментировал эту статью.

Для подтверждения гипотезы, что антитела к S-белку коронавируса защищают от инфекции, необходимы еще и экспериментальные данные, отмечает иммунолог. Это принцип доказательной медицины.

Напомним, что согласно статье, ученые наблюдали за тем, как развивается болезнь у 92 пациентов в двух клиниках Испании с марта по апрель 2020 года.

"Но нужно понимать, что эти 92 человека были критические пациенты с очень высокими шансами умереть, то есть результаты нельзя переносить на пациентов с другими показателями здоровья", - рассказывает Николай Крючков.

Исходя из этих данных, нельзя спрогнозировать вероятность смерти конкретного пациента или дать прогноз о том, как у него будет развиваться болезнь. Это так не работает, продолжает эксперт.

"Как правило, подавляющее большинство таких исследований не находит потом реальное применение в клинической практике", - заключил Крючков.