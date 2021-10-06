Инфекционист Минздрава предупредил об опасных последствиях COVID-19 у детей

Врачи обеспокоены угрозой тяжелых последствий коронавируса у юных пациентов, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрий Лобзин.

Во время Международного форума "Дни вирусологии 2021" он рассказал, что растет количество детей с симптомами болезни Кавасаки при заболевании COVID-19. Так, в Санкт-Петербурге в ФМБА в среднем фиксировали 2-3 случая в год, а теперь речь идет о 19 детях только за месяц.

"Если бы так продолжалось и дальше, то уже к концу года мы получили бы страшную цифру - 5,2% на 100 тыс. детей. Мы не можем прогнозировать эту динамику, но угроза существует", - цитирует Лобзина ТАСС.

Он отметил, что в начале пандемии течение коронавируса у детей не вызывало опасений - смертность среди лиц от 0 до 24 лет составляла менее 0,1%, а доля госпитализаций не превышала 2,5%. Однако позже появились данные о заболеваемости детей с симптомами Кавасаки - это редкая болезнь, характеризующаяся воспалением сосудов, отеком миндалин и другими признаками.

Как рассказал Лобзин, в "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА" в Петербурге поступили 19 пациентов с симптомами болезни Кавасаки. 12 из них потребовалась реанимация и интенсивная терапия. У всех детей, кроме одного, были антитела к SARS-CoV-2 и отрицательный ПЦР-тест.