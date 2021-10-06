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Текст:   Дмитрий Хохлов 
04:00 06.10.2021

Инвестиции в недвижимость: как сохранить и приумножить

Инвестиции в недвижимость вновь стали популярны. К этому привели низкие ставки по банковским вкладам и активный рост цен на жильё. Кроме того, недвижимость в России всегда считалась надёжным активом, который ни при каких экономических перипетиях не исчезнет. Как строится процесс инвестирования в недвижимость и насколько это выгодно сейчас, рассказывает основатель компании Zoltor Семён Сарапулов.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Покупка недвижимости всегда была самым консервативным способом сохранения денег. Мы наблюдали, как обесценивались вклады в банках, снижался курс рубля по отношению к доллару. Но купленная квартира - незыблемый актив, который останется у покупателя, что бы ни случилось. Особенно если она застрахована.

Чаще всего в недвижимость инвестируют люди старшего поколения, которые застали дефолт, когда все сбережения, хранимые в банках, пропали. Это люди, которые пережили несколько кризисов, не готовые к повышенным рискам при инвестициях в акции, но хотят сохранить и преумножить свои сбережения.

Почему растет интерес к таким инвестициям

Цены на недвижимость сильно выросли за последние 10 лет. Но если сравнить стоимость недвижимости в рублях и долларах, мы видим, что рост цен невысокий. В долларах цена на квартиры осталась практически такой же. Но низкие ставки по ипотеке, сравнительно небольшой первоначальный взнос на приобретаемую недвижимость подогрели интерес людей к этому виду инвестирования. Сейчас можно приобрести актив за счёт ипотечных средств и выплачивать его стоимость банку из дохода за сдачу квартиры.

Кроме того, сейчас есть возможность инвестировать в недвижимость не только в России, но и за рубежом. Застройщики в Таиланде, Грузии, Турции и Кипра предлагают услуги по управлению недвижимостью после сдачи её в эксплуатацию. Они, за небольшой процент, самостоятельно сдают квартиры туристам, а собственник получает доход около 6-7% годовых. Конечно, это не самая высокая доходность, но она выплачивается в иностранной валюте. Что гораздо привлекательнее для потенциального инвестора.

Можно ли разобраться самостоятельно

Прийти в банк, оформить ипотеку и потом сдавать купленную квартиру в аренду - это не про инвестиции.

Фото: istock
Как вернуть часть средств от покупки недвижимости

Если вы хотите не только сохранить сбережения, но и приумножить их, обратитесь к специалистам. Они помогут разобраться, подходит ли вам по соотношению риска и доходности инвестирование в недвижимость. Вы определите бюджет, поймёте, будут ли это свои средства или заёмные. И главное - специалисты подберут стратегию инвестирования исходя из того, сколько денег требуется на этом заработать. Агентства недвижимости обладают полной информацией о том, в каких районах выгоднее покупать квартиры, где их можно быстрее продать и каким застройщикам стоит доверять, если квартира покупается на этапе котлована.

На первый взгляд в этом можно разобраться самостоятельно, но уйдёт драгоценное время, которое уже могло принести некоторый доход.

Как влияет на риски рост цен

Кризисные ситуации, которые обрушивают рынок недвижимости на пару лет - исключения. Отличительная черта вложений сбережений в недвижимость в том, что владение ей всегда в долгосрочной перспективе приносит пассивный доход. Если ждать лучшей цены для вхождения в инвестиции, то можно никогда не дождаться. В чем преимущество инвестиций в недвижимость, так в том, что это можно делать при любой ситуации на рынке.

Например, в Москве за прошлый год цены на недвижимость выросли на 24%. И те инвесторы, которые вложились ранее, уже получили доход на свои инвестиции. Если рост цен продолжится, то соответственно инвестор, который покупает недвижимость сейчас, получит доход в будущем.

В целом колебания роста цен на рынке недвижимости не такое большое, как, например, на рынке акций. Срок владения недвижимостью у людей, которые покупают её с целью инвестирования, около трёх лет. За этот временной промежуток цена, скорее всего, сгладится. А если жильё построено в регионе с высоким спросом, куда идёт приток населения, то даже при слабом рынке, цена на такую недвижимость не упадёт. За счёт постоянного притока новых горожан и ограниченного предложения стоимость будет продолжать расти.

Поэтому чаще всего для инвестиций выбирают недвижимость в притоковых регионах - Краснодарском крае, Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге. Там, куда люди едут со всей страны.

Какие объекты выгоднее приобретать

Коммерческая недвижимость до недавних пор была самая выгодная на рынке. Но пандемия коронавируса и здесь внесла коррективы - многие компании отказались от офисов и ушли в онлайн. Многие компании перевели часть персонала на удалёнку. Поэтому на рынке коммерческой недвижимости ожидается снижение спроса.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве вырос спрос на офисы в деловых районах

На рынке жилой недвижимости всё стабильно. А самый высокий спрос сейчас в двух сегментах. Первый - это квартиры экономкласса: студии или 1,2-комнатные с простым ремонтом. Они требуются молодым семьям с детьми или студентам. Второй - квартиры премиум класса: 4,5-комнатные люкс-квартиры, в хороших районах города. В этих двух сегментах рынка спрос даже опережает предложение.

Главное, что нужно усвоить, инвестируя в недвижимость - выбирать жилые площади в районах с высокой транспортной доступностью в притоковых регионах страны.

С какой суммы начинать

Минимальная стоимость квартиры в России в регионах начинается от полутора миллионов рублей. В городах-миллионниках первоначальные вложения составят 7-10 миллионов рублей. Можно привлекать кредитные средства, приобретать недвижимость и рассчитываться с банками из дохода от сдачи жилплощади. Но этот вариант работает только с готовыми объектами. Если берёте недвижимость на этапе котлована, то, пока дом строится, нужно будет самостоятельно гасить долговые обязательства.

Как не прогореть

Важно придерживаться трёх правил: выбирать надёжных застройщиков; покупать ликвидные объекты и не ждать высокого дохода. Если с первым и вторым пунктом помогут специалисты по недвижимости, то третий нужно проконтролировать самостоятельно. Инвестиции ассоциируются с быстрым доходом. Поэтому велик соблазн влезть в долговые обязательства перед банками, не рассчитав при этом кредитную нагрузку. Часто люди берут по 3-4 квартиры, не справляются с выплатами и продают купленную недвижимость, чтобы рассчитаться с банками. При этом не только не получают дохода, но и уходят в минус.

Инвестиции в недвижимость - не вариант для тех, кто ищет доходность более 20% годовых. Даже если учитывать сильный рост цен на квартиры в последнее время, на длительном промежутке это не даст такой прибыли, как, например, ценные бумаги. Но рынок недвижимости интересен тем, что инвестор владеет стабильным и материальным активом.

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