Источник: ФАС намерена отклонить запрос "Авито" о покупке ЦИАН

Федеральная антимонопольная служба намерена отклонить ходатайство ООО "Авито Холдинг" о покупке ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ" (входят в группу лиц, которая управляет интернет-каталогами ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру). Об этом "Российской газете" сообщил источник на рынке.

Как рассказал источник "РГ", после анализа состояния конкуренции на рынке предоставления услуг интернет-каталогов объявлений в сфере недвижимости ФАС пришла к выводу, что в случае объединения "Авито" и ЦИАН займут более 50% рынка.

В свою очередь, появление на рынке игрока, занимающего доминирующее положение, может спровоцировать рост цен на услуги ресурсов как для физлиц, так и для профессиональных участников (риелторских агентств и застройщиков), отмечает источник.

В ходатайстве о сделке говорилось о позитивном эффекте, который принесет объединение компаний. В ФАС посчитали, что добиться совершенствования работы обоих сервисов можно и без слияния.

В пресс-службе ФАС информацию о получении ходатайства подтвердили, однако отказались раскрыть детали.