Источник: ФАС намерена отклонить запрос "Авито" о покупке ЦИАН

Как рассказал источник "РГ", после анализа состояния конкуренции на рынке предоставления услуг интернет-каталогов объявлений в сфере недвижимости ФАС пришла к выводу, что в случае объединения "Авито" и ЦИАН займут более 50% рынка.
В свою очередь, появление на рынке игрока, занимающего доминирующее положение, может спровоцировать рост цен на услуги ресурсов как для физлиц, так и для профессиональных участников (риелторских агентств и застройщиков), отмечает источник.
В ходатайстве о сделке говорилось о позитивном эффекте, который принесет объединение компаний. В ФАС посчитали, что добиться совершенствования работы обоих сервисов можно и без слияния.
В пресс-службе ФАС информацию о получении ходатайства подтвердили, однако отказались раскрыть детали.