Как избежать мошенничества при бронировании путешествий онлайн

Перед бронированием круизов, туров или отелей онлайн стоит проверить данные компании на сайте Федеральной налоговой службы и внимательно изучить адрес сайта, советуют представители туриндустрии. Соблюдение простых правил поможет избежать контактов с мошенниками и потери денег.

Любой агрегатор удобен для пользователей большим ассортиментом и быстрой технологией бронирования, говорит директор компании "Круиз.онлайн" Денис Крейцберг. Электронная путевка формируется в личном кабинете моментально после оплаты или дублируется на электронную почту. Распечатывать ничего не требуется - главное не забыть взять паспорта на посадку, указывает он.

Но привлекательностью онлайн-магазинов пользуются мошенники, чтобы незаконно получить деньги туриста. Начиная бронирование круиза или тура, стоит проверить информацию о реально существующих сайтах и компаниях, она всегда будет в поисковиках, поясняют в компании.

Можно проверить также данные о сервисе бронирований в Едином госреестре юридических лиц с помощью портала egrul.nalog.ru/index.html. Кроме того, у прозрачных компаний все свидетельства и регистрации обычно представлены на сайте.

Есть еще одно правило. Всегда нужно обращать внимание на адресную строку сайта, говорит Крейцберг. Перед названием сайта должны идти буквы https это подтверждает шифрование данных. Если же сайт начинается с http, то соединение с сайтом не будет защищено.

В ходе бронирования у туриста могут попросить отправить СМС-сообщение на короткий номер. Этого не нужно делать. Официальные сайты никогда не обратятся с такой просьбой, они могут попросить лишь номер телефона для подтверждения регистрации. Так что требование отправить сообщение на короткий номер для проверки "человек вы или робот" - это мошенничество, предостерегают в компании.

Чтобы не стать жертвой мошенников при планировании поездки, необходимо выбирать известные и проверенные компании, указывает представитель сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Информацию о сервисе можно поискать в том числе в социальных сетях. У большинства компаний, оказывающих такие услуги, есть официальные страницы.

Кстати, туристу проще сориентироваться, если он может приобрести разные продукты на одном портале. Так меньше риск, зайти на подставной сайт.

В "Круиз.онлайн" провели ребрендинг и теперь предлагают продажу морских и речных круизов на едином сайте, отмечают в компании.

На этапе бронирования стоит почитать отзывы, оставленные на страницах отелей и апартаментов, добавляют в Ostrovok.ru. Внимание нужно обратить на то, оправдались ли ожидания гостей относительно расположения объекта, соответствовало ли жилье фотографиям.