Как живут и воспитывают детей одинокие папы

Сегодня в России, по данным Росстата, 650 тысяч одиноких отцов. Больше всего пап-одиночек в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях. Кто они, эти мужчины, успевающие работать, варить борщ, плести косички и лечить бронхит? Чувствуют ли они себя героями?

О том, как гугл-календарь, тайм-менеджмент и любовь помогает справиться с одиночеством и родительскими трудностями, "РГ" рассказали многодетные одинокие папы Антон Рубин, Святослав Чевер и Руслан Хабибуллин.

У Антона Рубина из Самары четверо детей, двое из них уже взрослые. Антон - молодой приемный папа. Его отцовский стаж - четыре года. Со своими детьми он познакомился 10 лет назад. Антон - руководитель региональной волонтерской организации "Домик детства", которая работает с детьми-сиротами и выпускниками детских домов. Приемным отцом Антон стал неожиданно для самого себя.

- Трое моих старших мальчишек - родные братья, воспитанники самарского приюта, куда мы приезжали с разными мероприятиями, - рассказывает Антон. - Я не выделял их из других детей, пока братьев не разделили по разным детдомам, а тут еще оказалось, что у них есть родная сестра.

И Антон стал устраивать им встречи, чтобы дети могли общаться друг с другом.

Активность Антона не понравилась администрации приюта, она отказалась выдать очередное разрешение на посещение братьев. Получив разрешение через суд, он понял, что этот документ будет последним шансом детей видеть друг друга.

- У меня не осталось никакого выхода, кроме как забрать их, чтобы они были вместе, - говорит Антон. - Не было времени сомневаться и обдумывать.

Сделав свой выбор, Антон потерял романтические отношения.

- Моя девушка на момент оформления детей, к сожалению, посчитала, что ей это не нужно, - говорит Антон.

Как чувствовал себя молодой мужчина, который неожиданно для себя обрел четверых детей?

- Об этом думать было некогда, детей нужно было поставить на учет в поликлинику, определить в школы и колледжи, обследовать здоровье, - перечисляет Антон. - У младшей дочери эпилепсия и задержка психического развития (ЗПР), нужно было найти школу. А еще нужно было всех четверых одеть и обуть на все сезоны. Купить школьную одежду, рюкзаки, канцтовары.

Антон говорит, что преодолел этот квест только благодаря тому, что дети у него супер-осознанные.

- Они отнеслись к ситуации с большим пониманием, только поэтому мне все удалось, - говорит Антон.

- Кто вам помогал?

- Особо никто, но, когда мне надо было уехать в командировку, с детьми оставалась моя мама. Первые три месяца было сложновато. Я работал с восьми до пяти, параллельно нужно было проходить кучу медобследований и оформлять документы в школу. Пришлось установить гугл-календарь и каждому писать - что-где-когда. Это был мой лайфхак.

Когда началась учеба и закончились все оформления, стало чуть легче.

- Очень быстро пришлось освоить множество разных блюд, - смеется молодой отец. - Честно говоря, я на кухне отдыхаю. Ухожу готовить, закрываю дверь и говорю - меня не трогать. Сложнее было со школой. Очень сильная разница в уровне образования, учеба давалась сложно. Пришлось нанять репетиторов - русский, математика, логопед. Первый год я делал с ними уроки каждый день. Были и истерики, ругань, хлопанье дверьми. Но второй год был уже легче. И теперь они почти все делают сами.

На вопрос зачем ему, молодому мужчине, эти хлопоты, Антон отвечает просто: "Я очень люблю своих детей, не могу без них.

Было невыносимо смотреть, как ревет младший сын Антон, когда в приюте его разлучали с братьями.

А сейчас у меня столько сил от их любви и благодарности, что у меня нет никаких сомнений по поводу своего отцовства".

***

Святослав Чевер из Москвы - приемный отец пятерых детей. Полтора года назад они с супругой развелись.

- Мы изо всех сил пытались сохранить наш брак, но развод все-таки случился, - говорит Святослав.

Семейное счастье, по мнению Святослава, разбилось о сосредоточенность на детях (в какой-то момент супруги перестали замечать друг друга) и профессионализм. Он - специалист по международным отношениям и конфликтологии, жена - психолог.

- Мы постоянно говорили друг другу - ты все делаешь не так, надо по-другому, - вспоминает одинокий отец.

Святослав в одиночку воспитывает троих сыновей, двое детей остались с мамой. Первое время одиночества он вспоминает с юмором.

"Первые дни я был в экстазе - "яжемать", я все могу! - смеется Святослав.

На третий день я понял, что еще один день на кухне и я скончаюсь.

Я закончил готовить обед, а уже надо готовить ужин!"

Многодетный отец научил ребят готовить и составил график дежурств.

- Я скидывал детям рецепты, один готовил борщ, второй макароны по-флотски, но до этого они должны были сходить в магазин с определенной суммой и купить продукты, - делится он своим лайфхаком.

Дом Святослав разделил на зоны, где каждый отвечает за свое пространство. Мальчишки стараются не подводить друг друга и не устраивать беспорядок на чужой территории. Идея ответственности за свою территорию так понравилась Святославу, что он делегировал ребятам и другие полномочия. Например, большие покупки и развлечения согласуются со старшим 17-летним сыном Романом. Он финансовый директор семьи.

- Когда братья приходят к нему со своими "хотелками", Рома говорит - нет, нам это не надо, мы стали экономить кучу денет, - говорит Святослав.

Средний сын исполняет обязанности администратора, следит за тем, не закончился ли порошок или шампунь. Третий отвечает за продукты.

Тревожный вопрос бесконечных детских болезней многодетный папа разрешил по-спартански.

- Когда лечит мама, ты окутан любовью, у тебя есть шарфик, теплое одеяло, постельный режим, - шутит Святослав. - Папа дал таблетку, сказал, что температура должна упасть и вообще завтра надо в школу, - смеется он, но секрет детского здоровья все же открывает - фрукты, физкультура, прогулки на свежем воздухе, выходные на катке.

С уроками у Святослава тоже полный порядок. Два года назад младшему сыну рекомендовали перейти на облегченную программу.

- Парень не тянул вообще, - вспоминает Святослав. - Мы сидели с "домашкой" до часу ночи. Сейчас он в седьмом классе, идет с опережением.

Святослав говорит, что все эти проблемы разрешить было не сложно, с чувством одиночества бороться труднее. "Было бы здорово, если бы рядом была Она", - признается одинокий отец, но не унывает - некогда.

***

Москвич Руслан Хабибуллин воспитывает четверых детей, двое из них - приемные. Решение о приемном родительстве Руслан с женой Лилей принимали вместе. Их старшему сыну было девять, младшему три, когда Лиля погибла.

- У меня был ужасный страх от того, что у детей теперь нет мамы, - говорит Руслан. - Но прежде этого страха на меня обрушился быт - я не знал, где лежат вещи, документы.

Первый год Руслану помогала мама. Чтобы все успевать, ему пришлось сменить работу. Зарплата стала меньше, но гибкий график позволял справляться.

С бытовыми вопросами Руслан расправился довольно быстро.

- Когда я открыл для себя распределение обязанностей, жить стало проще, - рассказывает Руслан. - На холодильнике у нас висит список - кто за что отвечает, раз в полгода мы их меняем.

С учебой и уроками многодетный папа тоже справился без проблем.

- Есть такая установка, что дети должны учиться на "пятерки", - говорит Руслан. - Мои дети не учатся на "пятерки", и я спокоен. Я не сижу с детьми за уроками, они должны понимать, что учеба - их зона ответственности. Но если они просят помощи, обязательно помогу.

Вопросом, на который у одинокого отца не было ответа, оказалось воспитание.

- Мне казалось, что с детьми что-то не так, - говорит Руслан. - Они не слушаются, балуются.

И он записался к психологу, чтобы исправить детей, но исправил себя.

- Я научился реже наказывать и чаще договариваться с детьми, - рассказывает Руслан. - Я понял, что гибель жены не уменьшила моей ответственности за наше совместное дело, что это мой ресурс, повод не опускать руки и двигаться дальше.

Руслан отучился на психолога и теперь консультирует сам. После курсов родительского наставничества собирается помогать другим приемным родителям.

"Часто родители целью жизни делают воспитание детей, а потом предъявляют ребенку счет-упрек: "я посвятил тебе всю жизнь, а ты...", - говорит Руслан. - Но ты сам выбрал этот путь. Помогай, поддерживай детей, чем можешь.

Но главное - будь счастливым. Не неси родительство как флаг.

У родителей должны быть и свои интересы, и свои увлечения. У меня все это есть. И я никогда не думаю о себе, что я одинокий крутой папа. Я нормальный папа и счастливый человек".

Компетентно

Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при детском омбудсмене, директор фонда "Истоки":

- Для нас, мужчин, жена, в некоторой степени, как мама. Каждому человеку важно быть окутанным теплом материнской любви, без женщины нет домашнего уюта, семья сиротеет. Наша программа "Ты не один" придумана для одиноких отцов, мы находим их и пытаемся поддержать, помочь. Мы очень хорошо видим первую растерянность отца, когда он остается один. Бывало, узнав о ситуации потери, сами выходили на вдовца, хотя он еще не просил ни о какой помощи, на опережение старались работать. Но часто именно в этот момент мужчина наиболее уязвим и не идёт на контакт, уходя в себя, и, порой, надолго замыкаясь в этом горе.

Ещё вчера он брал на себя только мужские заботы, а сегодня ему в одночасье нужно прибавить к этому целый ряд функций - приготовить, постирать, косички заплести, - целиком организовать быт. И всё это в таком шоковом эмоциональном состоянии растерянности и подавленности. Это очень тяжело.

Одного из первых наших одиноких пап мы увидели в видеосюжете. Фабула нас потрясла. В кадре военнослужащий в форме идёт на службу. И всё бы ничего, но за ним на работу небольшой колонной идут четверо детей, а пятый у него на руках. Он идёт и спокойно комментирует: "Я иду на службу вместе со своими детьми, потому что мне не с кем их оставить, а иначе уволят". Оказалось, совсем недавно в родах умерла его супруга, а отпуск, который ему предоставляли по этому случаю, закончился. Он понимал, если не выйдет на службу, контракт с ним будет расторгнут. Поэтому он взял всех своих детей и пошел на работу. Он не плакал, не бился в истерике, не кричал, что кто-то и что-то ему должен и что все виноваты. Нет, он просто шёл на службу и рассуждал.

К этой истории активно подключилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она пообщалась с представителями Министерства обороны, и ему предоставили дополнительный отпуск, мы помогли купить квартиру этой семье.

Есть такая притча про оленя, который запутался рогами в ветвях дерева. Когда мимо проходили люди, готовые помочь, олень стал лягаться, не принял помощь, решив выбраться самостоятельно. А следом пришли волки и съели его. Нам не надо ждать волков. Надо на стадии, когда нужна помощь, с благодарностью и смирением ее принять.

Установка "я всё решу сам" - помимо очевидного достоинства, имеет и неочевидный изъян. Важно трезво оценивать свои силы, и не переходить грань разумности. Мы живем в обществе, где много хороших людей, готовых прийти на помощь. Нет неразрешимых проблем. Но важно не доходить до точки невозврата, когда история заканчивается очень трагично, что люди уходят в пьянство, или вовсе накладывают на себя руки. Главное не впадать в отчаяние, даже если нет близких людей. Помните, вы не одни. Мы рядом.