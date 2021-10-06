Каким получился iPad 9

В прошлом году iPad 8-го поколения с ценой от 30 990 рублей стал бестселлером российского рынка. По данным "Яндекс. Маркет", именно эту модель среди всех планшетов россияне искали чаще всего. Почему у новинки есть все шансы повторить успех предшественника, разбиралась "РГ" - Неделя.

iPad девятого поколения поставляется в картонной коробке, завернутой в привычную пленку. В коробке кроме самого устройства лежит кабель Lightning и зарядное устройство на 20 Ватт. Здорово, что в Apple не стали убирать зарядки из комплектации iPad и покупатель получает вместе с устройством еще и зарядку.

Внешне девайс никак не изменился - это классический формфактор обычного iPad с кнопкой Home со встроенным сканером Touch ID. Он работает очень шустро - как только пользователь нажимает на кнопку, iPad тут же разблокируется. На выбор покупателям доступны два цвета - "серый космос" и серебристый. Рамка же и в том и в другом случае черного цвета.

Задняя панель с зеркальным "яблочком" очень приятная на ощупь - она матовая. Девайс смело можно использовать без чехла - царапаться он не будет.

Дисплей новинки точно такой же, как и у iPad 8. Его диагональ - 10,2 дюйма, разрешение - 21601620 пикселей, яркость - 500 нит. Этого вполне хватает, чтобы работать с девайсом на улице - просматривать веб-страницы, фотографии и т.д.

В качестве процессора в iPad 9-го поколения выступает A13 Bionic. Это довольно шустрый чип, который справляется с поставленными задачами - будь то игры или запуск каких-то тяжелых приложений. К слову, такой же процессор стоял в свое время в iPhone 11, и у них не было никаких проблем с производительностью.

Цена iPad 9 на российском рынке - 30 990 рублей

Компания позиционирует iPad 9 как девайс для образования. Докупив Apple Pencil и Smart Keyboard, пользователь получает устройство, с которым можно легко ходить в школу и институт, использовать его для набора текстов или же рисования. Стилус от Apple наверняка оценят дизайнеры - он очень точный и позволяет нарисовать все, что вам угодно.

Сейчас как никогда важны функции видеосвязи, и Apple прокачала свой самый недорогой iPad современными фишками. Например, есть функция "в центре внимания", которая фокусируется на пользователе вне зависимости от того, как он сидит перед устройством.

У Apple получился отличный планшет, который совершенно точно найдет своего покупателя. Приятно, что цена осталась на том же уровне - 30 990 рублей.