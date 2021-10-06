Космическую съемку используют для развития туризма

Новости

Собянин рассказал о выделении 500 млн рублей на поддержку бизнеса 18:00
Решение о многомиллионном штрафе Facebook вступило в законную силу 17:45
В Москве появится 4,5 тысячи новых заводов 17:44
Горнолыжные трассы и канатные дороги в КЧР получили космические имена 17:32
В Минстрой поданы заявки на господдержку 650 объектов туриндустрии 17:30
Из горящего частного пансионата в Москве эвакуировано 46 человек 17:05
Умер актер индийского кино Арвинд Триведи 16:59
Старт киноэкипажа фильма "Вызов" с Байконура собрал в интернете более 13 млн просмотров 16:56
Гражданского мужа Марины Раковой могут арестовать 16:54
Затонувшее в Белом море судно найдено на глубине 10 метров 16:50
Двое россиян были на задержанном во Франции судне 16:48
Нарушителей правил перевозки древесины обложат штрафами 16:35
Россиянка вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы 16:35
ABBA рассказала о том, какие песни войдут в ее новый альбом 16:20
Инфекционист Минздрава предупредил об опасных последствиях COVID-19 у детей 16:05
В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД задержали лжеподрывника торговых центров 15:59
Рогозин: Съемочная группа на МКС чувствует себя нормально 15:50
Возбуждено уголовное дело об издевательствах в белгородской колонии 15:45
Опубликована расширенная деловая программа Российской энергетической недели 15:44
Путин: Россия превысит обязательства по поставкам газа через Украину 15:42
Глушаков не сыграет против Словакии и Словении 15:40
Лавров сделал замечание журналистам на пресс-конференции 15:33
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов 15:32
Кабаева резко прокомментировала недопуск сестер Авериных на турнир в Израиль 15:28
В Петербурге ввели QR-коды для посещения спортивных матчей 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 18:00
Рубрика: Экономика

Космическую съемку используют для развития туризма

Текст: Евгений Гайва
Съемки из космоса помогут разработать мастер-планы территорий для развития туризма. Соглашение о сотрудничестве подписали представляющая госкорпорацию "Роскосмос" компания "Терра Тех" и урбанистический консорциум "Лабти" в рамках "Форума регионов России".

Стороны будут содействовать комплексному развитию территорий страны, в частности, привлечению туристов. Для этого большие данные, полученные из космоса, используют для создания стратегически важных продуктов и сервисов при мастер-планировании и реализации туристических стратегий и программ на уровне субъектов Российской Федерации.

Фото: Алексей Михайлов
Эксперты рассказали, как повысить безопасность экстремального туризма

"Космическая съемка Земли поможет ответить на вопросы о текущей и перспективной туристической инфраструктуре, транспортной доступности, сформировать рекомендации по развитию того или иного вида туризма и инвестициям в эту отрасль, а наши VR-технологии покажут самые красивые места и достопримечательности каждого региона России", - отметила генеральный директор "Терра Тех" Милана Элердова, чьи слова приводит пресс-служба.

Данные, полученные из космоса, дополнят в мастер-планах финансовые инструменты, в том числе проектное финансирование от Сбера. Регионы получат новый, эффективный работающий инструмент для развития территорий и привлечения инвестиций, добавила глава "Лабти" Виктория Рожок.

Разработка мастер-планов территорий началась в России в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Эти системные документы будут отражать имеющиеся земельные участки для застройки, коммуникации, транспортные потоки. На этой основе будет вестись планирование стратегического развития той или иной территории.

Как ранее отмечала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, разрабатываемые сейчас мастер-планы территорий станут основой для внесения изменений в градостроительную документацию.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в правительстве отрасль туризма, в России будут созданы мастер-планы 12 макротерриторий. В эти документы включат зонирование, архитектурный и дизайн-код территорий, расчет турпотоков, нагрузки на инфраструктуру, экосистемы и другие параметры.

Над созданием мастер-планов будут работать десятки министерств и ведомств, реализацию турпроектов синхронизируют с действующими планами социально-экономического развития регионов. В создании новых объектов инфраструктуры вместе с инвесторами будет участвовать корпорация "Туризм.РФ".

За счет запуска нацпроекта количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти с 65 до 140 млн в год. Развитие туризма позволит увеличить вклад отрасли в ВВП страны, будет создано 4,7 млн новых рабочих мест в туриндустрии и смежных отраслях.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить