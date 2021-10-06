Космическую съемку используют для развития туризма

Съемки из космоса помогут разработать мастер-планы территорий для развития туризма. Соглашение о сотрудничестве подписали представляющая госкорпорацию "Роскосмос" компания "Терра Тех" и урбанистический консорциум "Лабти" в рамках "Форума регионов России".

Стороны будут содействовать комплексному развитию территорий страны, в частности, привлечению туристов. Для этого большие данные, полученные из космоса, используют для создания стратегически важных продуктов и сервисов при мастер-планировании и реализации туристических стратегий и программ на уровне субъектов Российской Федерации.

"Космическая съемка Земли поможет ответить на вопросы о текущей и перспективной туристической инфраструктуре, транспортной доступности, сформировать рекомендации по развитию того или иного вида туризма и инвестициям в эту отрасль, а наши VR-технологии покажут самые красивые места и достопримечательности каждого региона России", - отметила генеральный директор "Терра Тех" Милана Элердова, чьи слова приводит пресс-служба.

Данные, полученные из космоса, дополнят в мастер-планах финансовые инструменты, в том числе проектное финансирование от Сбера. Регионы получат новый, эффективный работающий инструмент для развития территорий и привлечения инвестиций, добавила глава "Лабти" Виктория Рожок.

Разработка мастер-планов территорий началась в России в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Эти системные документы будут отражать имеющиеся земельные участки для застройки, коммуникации, транспортные потоки. На этой основе будет вестись планирование стратегического развития той или иной территории.

Как ранее отмечала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, разрабатываемые сейчас мастер-планы территорий станут основой для внесения изменений в градостроительную документацию.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в правительстве отрасль туризма, в России будут созданы мастер-планы 12 макротерриторий. В эти документы включат зонирование, архитектурный и дизайн-код территорий, расчет турпотоков, нагрузки на инфраструктуру, экосистемы и другие параметры.

Над созданием мастер-планов будут работать десятки министерств и ведомств, реализацию турпроектов синхронизируют с действующими планами социально-экономического развития регионов. В создании новых объектов инфраструктуры вместе с инвесторами будет участвовать корпорация "Туризм.РФ".

За счет запуска нацпроекта количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти с 65 до 140 млн в год. Развитие туризма позволит увеличить вклад отрасли в ВВП страны, будет создано 4,7 млн новых рабочих мест в туриндустрии и смежных отраслях.