Крупнейшая в мире конференция по Instagram пройдет в Москве

INSTAdium - настоящий Instagram-фестиваль. 17 октября 2021 года состоится одно из самых ярких и громких событий для тех, кто зарабатывает в этой социальной сети или учит этому других.

Известные блогеры, эксперты, продюсеры инфопродуктов и образовательных проектов соберутся вместе, чтобы познакомиться, обсудить тренды социальных сетей, потребляемый контент и понять, что будет работать в ближайшем будущем.

Конференция соберет больше 4000 человек оффлайн. К мероприятию также можно будет присоединиться в онлайн-режиме, что значительно увеличивает количество участников и масштаб события.

В программе Instagram-фестиваля заявлены 40 спикеров. Среди них: психологи, маркетологи, эксперты по дизайну и эстетике, по рекламному трафику, по личному бренду, предприниматели и другие лидеры в своих нишах. Такие как Александра Митрошина - известный русскоязычный блогер, автор обучений по Instagram; Алина Ботановна - учредитель онлайн-университета ReSkill, пятая в списке Forbes среди блогеров; Ян Сташкевич - создатель конференции, SMM-специалист, создатель креативного контента как для крупных коммерческих брендов, так и для блогеров.

Форум пройдет в стиле кибер-панк и технорейв. Сцены, фотозоны, фирменная продукция - все в единой тематике. Для гостей в течение целого дня будут действовать четыре зала с выступлениями спикеров по разным направлениям: два экспертных, один продюсерский и основной зал.

Завершением форума станет неформальная вечеринка с организаторами, приглашенными спикерами и гостями в лофте в центре Москвы.

Создатели конференции по Instagram отмечают, что делают все возможное для комфорта и безопасности. INSTAdium - COVID-free зона. Наличие у участников ПЦР-тестов или справок о вакцинации - обязательная мера.

Стоимость билетов варьируется от 1990 рублей до 14 990 рублей. Приобрести их можно на официальном сайте форума INSTAdium.