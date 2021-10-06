Крупнейшая в мире конференция по Instagram пройдет в Москве

Новости

Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания «Аврора» запустила рейсы из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
Мошенник в Подмосковье выдавал сим-карты за спецсредства силовиков 13:05
Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам суперснежную зиму 13:03
В Петербурге после взрыва газа в доме начали проверку 13:02
В воронежском ТРЦ ребенка с аутизмом не пустили на аттракционы 12:59
Фигурантку дела о мошенничестве Марину Ракову уволили из Сбербанка 12:54
Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы построения молекул 12:54
Весной в центре Москвы откроется новый фонтан и грот 12:53
МИД Беларуси предложил Польше передать свою гуманитарную помощь Литве 12:51
СМИ: Сегодня Марине Раковой будет предъявлено обвинение 12:49
Умер актер и режиссер Хосе Мария Форн 12:49
"Спутник Лайт" зарегистрировали в ОАЭ 12:49
В Полоцке обсудят культурно-образовательные и туристические проекты 12:30
В Петербурге один человек пострадал при взрыве газа в доме 12:26
В Москве впервые проведут акцию "День без турникетов" для детей 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 12:57
Рубрика: Общество

Крупнейшая в мире конференция по Instagram пройдет в Москве

INSTAdium - настоящий Instagram-фестиваль. 17 октября 2021 года состоится одно из самых ярких и громких событий для тех, кто зарабатывает в этой социальной сети или учит этому других.

Известные блогеры, эксперты, продюсеры инфопродуктов и образовательных проектов соберутся вместе, чтобы познакомиться, обсудить тренды социальных сетей, потребляемый контент и понять, что будет работать в ближайшем будущем.

Конференция соберет больше 4000 человек оффлайн. К мероприятию также можно будет присоединиться в онлайн-режиме, что значительно увеличивает количество участников и масштаб события.

В программе Instagram-фестиваля заявлены 40 спикеров. Среди них: психологи, маркетологи, эксперты по дизайну и эстетике, по рекламному трафику, по личному бренду, предприниматели и другие лидеры в своих нишах. Такие как Александра Митрошина - известный русскоязычный блогер, автор обучений по Instagram; Алина Ботановна - учредитель онлайн-университета ReSkill, пятая в списке Forbes среди блогеров; Ян Сташкевич - создатель конференции, SMM-специалист, создатель креативного контента как для крупных коммерческих брендов, так и для блогеров.

Форум пройдет в стиле кибер-панк и технорейв. Сцены, фотозоны, фирменная продукция - все в единой тематике. Для гостей в течение целого дня будут действовать четыре зала с выступлениями спикеров по разным направлениям: два экспертных, один продюсерский и основной зал.

Завершением форума станет неформальная вечеринка с организаторами, приглашенными спикерами и гостями в лофте в центре Москвы.

Создатели конференции по Instagram отмечают, что делают все возможное для комфорта и безопасности. INSTAdium - COVID-free зона. Наличие у участников ПЦР-тестов или справок о вакцинации - обязательная мера.

Стоимость билетов варьируется от 1990 рублей до 14 990 рублей. Приобрести их можно на официальном сайте форума INSTAdium.

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе