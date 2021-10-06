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Рубрика: Происшествия

КС РФ разрешит вопрос о законности дачных построек рядом с газопроводом

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
Конституционный суд РФ начал рассмотрение вопроса, разрешение которого может осчастливить многих российских садоводов и огородников. В последние годы они то и дело оказываются в крайне сложной ситуации.

Домики, построенные на участках, выделенных государством в советские времена, по новым правилам оказываются на чужой земле. А именно - в зоне безопасности газопроводов, и потому подлежат сносу. Причем, за счет владельца. Последние изменения в законодательстве о признании построек самовольными мало повлияли на ситуацию и вопрос о конституционности подобных судебных решений был поставлен перед самыми компетентными правоведами страны.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
Можно ли держать кур на даче

С жалобой на положения статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ, статьи 222 Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи с законом "О газоснабжении в РФ" обжаловал Юрий Тихонов из Сергиева Посада. Дом в садоводсческом товариществе он построил в 1975 году, причем, проект архитектурно-планировочного решения коллективного сада был согласован тогда и Загорским горисполкомом, и Ногинским отделением магистральных трубопроводов.

Последнее потребовалось, поскольку рядом с новым садоводством располагалась газораспределительная станция (ГРС). Однако в 2016 году ООО "Газпром трансгаз Москва" обратилось в суд и иском о признании построек Тихонова самовольными, поскольку дом, теплица и сараи находятся в охранной зоне ГРС. Доводы о том, что владелец не знал о данных ограничениях, во внимание приняты не были.

Тихонова обязали снести любимую дачу. Но тут были приняты изменения в Градостроительный кодекс РФ и статью об основаниях для пересмотра судебных решений дополнил пункт о законодательном изменении оснований для признания постройки самовольной. А в Гражданском кодексе появилась норма о том, что постройку нельзя признать самовольной, "если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка".

Нельзя отвечать за действия, которые на момент совершения не считались нарушением

Однако Тихонову это не помогло - статья 32 Федерального закона о газоснабжении безусловно обязывает лиц, чья собственность нарушает границы охранных зон газовой инфраструктуры, снести их за свой счет.

- В ситуации Юрия Валентиновича оказываются нарушены сразу несколько базовых принципов правосудия, - считает представитель заявителя Григорий Вайпан, - Снос за свой счет - это санкция, вид наказания, если постройка признана самовольной и вина ее владельца в этом доказана.

Однако никто не должен нести ответственность за деяния, которые на момент совершения не были признаны правонарушением.

Под сомнение тем самым поставлены конституционный принцип равенства перед законом и судом и право на судебную защиту, а если смотреть шире -то право частной собственности и право каждого на жилище.

Кроме того, из особой опасности газовых объектов не должно следовать, что все риски должны нести их "соседи", а ошибки и просчеты государства тем более не должны устраняться за счет граждан - этого требует принцип поддержания доверия к власти. С этой позицией фактически согласились представители всех органов власти, принявших и подписавших оспоренные нормативные акты.

Общую точку зрения выразила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова: "Оспоренные нормы соответствуют Конституции РФ, однако их истолкование судами существенно ограничило права заявителя".

Фото: ТАСС
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- Упрекать гражданина в том, что он действовал в пределах предоставленного ему права, нельзя, - отметил в свою очередь полномочный представитель президента Российской Федерации в Конституционном суде Александр Коновалов, который еще раз напомнил суду, что домик Тихонова был построен в разрешенном месте и право собственности зарегистрировано по всем правилам.

Эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации в свою очередь выдали заключение, что введения объекта строительства в гражданский оборот, подключения к объектам инженерной инфраструктуры, внесения в налоговую базу "достаточно для его легации и невозможности причисления к самовольным постройкам".

- Иное означало бы бессрочную возможность бескомпенсационного и произвольного изъятия частной собственности в нарушение публичного интереса стабильности гражданского оборота и охраны частной собственности, - помимо всего прочего сказано в официальном заключении.

Иск о сносе подан газовиками спустя 40 лет после того, как дом был построен

Еще на один важный аспект рассматриваемой ситуации в свою очередь обратил внимание судей полпред Генерального прокурора Вячеслав Росинский. Дом в садоводстве был построен в середине 70-х годов прошлого века, а иск о сносе подан газовиками в середине 2010-х, то есть спустя 40 лет, хотя магистральный газопровод введен в строй в 1969 году.

- Необходимо конституционное осмысление сроков исковой давности по делам такой категории, - полагает представитель надзорного ведомства.

КС еще раз изучит все доводы сторон в закрытом режиме. О дате провозглашения решения буде объявлено дополнительно.

И как подчеркнул Григорий Вайпан в заключительном слове, если судьи поддержат позицию Тихонова, это будет иметь решение не только для него лично, поскольку дело о сносе дачи в Сергиевом Посаде - далеко не единственное в своем роде.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд

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