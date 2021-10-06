Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщили в МИД России.

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ожидается, что сегодня Лавров также встретится в Москве с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Перспективы восстановления СВПД также станут одной из тем встречи.