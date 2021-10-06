Лавров сделал замечание журналистам на пресс-конференции

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции попросил журналистов не разговаривать громко и не комментировать на камеру, когда министры отвечают на заданные им вопросы.

Замечание представителям СМИ Лавров сделал в ходе брифинга с его иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Корреспондент одного из иранских телеканалов стал записывать на камеру свой комментарий по итогам российско-иранских переговоров, и глава МИД РФ, который в это время отвечал на вопрос, отметил, что подобное поведение журналиста мешает.

"Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом", - сказал Лавров.