Леа Сейду рассказала, как стать новой девушкой Джеймса Бонда

Впрочем, в картине затронута тема эпидемии - и изоляция, и маски, и поцелуи, и рукопожатия, и прикосновения. А в целом в новом фильме зрители находят все то, за что любят кинорассказы о Бонде - супертехнику, погони, костюмы и аксессуары, страшного злодея, который стремится уничтожить мир, и, конечно же, любовь. Причем такую - любая мелодрама позавидует.
Известная французская актриса Леа Сейду играет девушку Бонда - Мадлен Суонн. Она - проницательный психолог и психотерапевт. А еще - самый значимый человек в жизни Бонда. "Не время умирать" - первый фильм, в котором партнерша Бонда появляется второй раз подряд в том же качестве (не считая, конечно, воспоминаний о Веспер Линд (Ева Грин), которые проходят красной нитью через эпизоды с участием Дэниела Крейга).
Героиня Леа Сейду Мадлен в финале предыдущего фильма "007: Спектр" счастлива быть вместе с Бондом, и нам кажется, что у них все будет хорошо. Но затем выясняется, что в их взаимоотношениях есть проблемы, и в фильме "Не время умирать" зрители узнают, какие именно. Для "РГ" актриса дала эксклюзивное интервью о новом фильме, и вот что она рассказала.
Леа, в этом году на Каннском фестивале я посмотрела подряд несколько фильмов с вашим участием: "Суперзвезда", "Французский вестник...", "История моей жены"... Но вас самой, к сожалению, на фестивале не было - вы заболели ковидом. Расскажите, как пандемия повлияла на вас лично и на фильм "Не время умирать", премьера которого несколько раз откладывалась?
Леа Сейду: Да, она откладывалась, но теперь фильм наконец-то выходит. Мы все очень рады - еще и потому, что выход картины к зрителям - повод снова собраться вместе. Пандемия была трудна для всех, и теперь нам нужны радость и легкость. Кино - это развлечение, и именно это сейчас очень важно для всех нас. И я особенно рада, что фильм выходит в кинотеатрах, а не онлайн. Это будет настоящий кинопраздник по всему миру: "бондиана" - это легендарная франшиза, и я вижу, как все ждут новый фильм.
Леа, мне кажется, что вы нетипичная девушка Бонда. А каким было ваше собственное знакомство с "бондианой"? Кто вам нравится из прошлых девушек Бонда? Какие качества нужны для девушки Бонда - красота, умение драться, фигура, что-то еще?
Леа Сейду: Помню, что первый фильм про Бонда, на который я ходила в кино, - это "Казино "Рояль". Мне тогда очень понравилось, что Бонд влюблен в Веспер, их любовная линия. Она очень красиво показана в фильме и придала ему глубины. Так что первое время на съемках фильма "007: Спектр" мне было страшновато, ведь я так люблю "Казино "Рояль". Но это было невероятное приключение, и к тому же с продолжением - ведь я думала, что "Спектр" - последний фильм с Дэниелом. Так что я была очень рада возможности вернуться к своему персонажу.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о работе с Дэниелом Крейгом.
Леа Сейду: С ним очень просто работать - он сам замечательный актер и относится с уважением к другим. Так что было легко и весело. Мы много путешествовали, побывали в разных красивых местах. И это запомнится надолго.
Как вам работа с режиссером Кэри Фукунагой? Оставляет ли она впечатление смешения японской, американской и европейской культур?
Леа Сейду: Кэри - настоящий эстет. У него свой невероятный режиссерский стиль. Его фильмы очень красиво сняты. Например, сцены, снятые в итальянском городе Матера, просто невероятные, автомобильные погони сногсшибательные. И Кэри хотел сделать Мадлен более глубокой и целостной, больше внимания уделить ее отношениям с Джеймсом Бондом. Так что, я думаю, что фильм получился очень эмоциональным - раньше в фильмах о Бонде мы такого не видели.
У меня как раз вопрос про Мадлен. Она - психолог, причем незаурядный. Разбирается в тонкостях человеческих отношений. Одна из тем картины - это предательство и проблема доверия. Как вы думаете, почему люди предают друг друга?
Леа Сейду: Думаю, что Мадлен и Джеймс Бонд никому не доверяют из-за своих детских травм. Поэтому, когда Бонд узнает секрет Мадлен, а он у нее есть, это еще больше все усложняет.
Каковы ваши планы. Возможно ли такое, что вы появитесь в "бондиане" в третий раз?
Леа Сейду: Возможно, кто знает!
Бондмобиль продадут с молотка
Новые представлены Aston Martin DBS Superleggera и среднемоторным гибридным гиперкаром Aston Martin Valhalla. Из классических на экране появятся модель V8, которая появлялась в картине "Искры из глаз" 1987 года с Тимоти Далтоном в роли Бонда, и легендарный Aston Martin DB5, который впервые появился в третьем фильме об агенте 007 "Голдфингер" 1964 года с Шоном Коннери в главной роли.
Именно этот автомобиль в шпионском воплощении компания решила возродить и выпустить в продажу. Правда, в ограниченном количестве. Всего их будет воссоздано 28 штук. 25 машин поступят в продажу по цене от 2,75 миллиона фунтов. По одной останется у производителя и кинокомпании, и одна будет продана на благотворительном аукционе.
Стальное шасси, рядный 6-цилиндровый атмосферный двигатель объемом 4 литра, пятиступенчатая механическая коробка - все это родное. Мощность силового агрегата невысока по нынешним меркам - около 270 л.с. Да и динамика не самая выдающаяся - от 7,5 до 100 км/ч. Но ведь не это главное в легенде? Главное, что помимо классических деталей автомобиль оснащен всеми так ему необходимыми шпионскими штучками: системой дымовой завесы, разбрызгивателем масла, пулеметами под фарами, выдвигающимися таранами спереди и сзади, ножами для прокалывания шин. Кроме того, имеются вращающиеся номерные знаки, выдвижной пуленепробиваемый щиток на корме, люк над пассажиром. Для управления всем этим в подлокотнике скрыты тумблеры. Но есть также и пульт управления, чего, кстати, в киношном бондмобиле предусмотрено не было.
В двери спрятан телефон, рядом с магнитолой - радар, а в ручке переключения скоростей - красная кнопка.
Все автомобили будут окрашены в один цвет - Silver Birch. Выбора цветовой гаммы не предполагается. Да, и стоит учесть, что он не допущен для движения по дорогам общего пользования.