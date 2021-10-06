Леа Сейду рассказала, как стать новой девушкой Джеймса Бонда

7 октября наконец-то в прокат выходит новый фильм "бондианы" "Не время умирать". Релиз так долго откладывался из-за пандемии, что уже шутили: "Не время выпускать".

Впрочем, в картине затронута тема эпидемии - и изоляция, и маски, и поцелуи, и рукопожатия, и прикосновения. А в целом в новом фильме зрители находят все то, за что любят кинорассказы о Бонде - супертехнику, погони, костюмы и аксессуары, страшного злодея, который стремится уничтожить мир, и, конечно же, любовь. Причем такую - любая мелодрама позавидует.

Известная французская актриса Леа Сейду играет девушку Бонда - Мадлен Суонн. Она - проницательный психолог и психотерапевт. А еще - самый значимый человек в жизни Бонда. "Не время умирать" - первый фильм, в котором партнерша Бонда появляется второй раз подряд в том же качестве (не считая, конечно, воспоминаний о Веспер Линд (Ева Грин), которые проходят красной нитью через эпизоды с участием Дэниела Крейга).

Героиня Леа Сейду Мадлен в финале предыдущего фильма "007: Спектр" счастлива быть вместе с Бондом, и нам кажется, что у них все будет хорошо. Но затем выясняется, что в их взаимоотношениях есть проблемы, и в фильме "Не время умирать" зрители узнают, какие именно. Для "РГ" актриса дала эксклюзивное интервью о новом фильме, и вот что она рассказала.

Леа, в этом году на Каннском фестивале я посмотрела подряд несколько фильмов с вашим участием: "Суперзвезда", "Французский вестник...", "История моей жены"... Но вас самой, к сожалению, на фестивале не было - вы заболели ковидом. Расскажите, как пандемия повлияла на вас лично и на фильм "Не время умирать", премьера которого несколько раз откладывалась?

Леа Сейду: Да, она откладывалась, но теперь фильм наконец-то выходит. Мы все очень рады - еще и потому, что выход картины к зрителям - повод снова собраться вместе. Пандемия была трудна для всех, и теперь нам нужны радость и легкость. Кино - это развлечение, и именно это сейчас очень важно для всех нас. И я особенно рада, что фильм выходит в кинотеатрах, а не онлайн. Это будет настоящий кинопраздник по всему миру: "бондиана" - это легендарная франшиза, и я вижу, как все ждут новый фильм.

"Леа, возможно такое, что вы появитесь в "бондиане" в третий раз?" - "Возможно, кто знает!"

Леа, мне кажется, что вы нетипичная девушка Бонда. А каким было ваше собственное знакомство с "бондианой"? Кто вам нравится из прошлых девушек Бонда? Какие качества нужны для девушки Бонда - красота, умение драться, фигура, что-то еще?

Леа Сейду: Помню, что первый фильм про Бонда, на который я ходила в кино, - это "Казино "Рояль". Мне тогда очень понравилось, что Бонд влюблен в Веспер, их любовная линия. Она очень красиво показана в фильме и придала ему глубины. Так что первое время на съемках фильма "007: Спектр" мне было страшновато, ведь я так люблю "Казино "Рояль". Но это было невероятное приключение, и к тому же с продолжением - ведь я думала, что "Спектр" - последний фильм с Дэниелом. Так что я была очень рада возможности вернуться к своему персонажу.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о работе с Дэниелом Крейгом.

Леа Сейду: С ним очень просто работать - он сам замечательный актер и относится с уважением к другим. Так что было легко и весело. Мы много путешествовали, побывали в разных красивых местах. И это запомнится надолго.

Как вам работа с режиссером Кэри Фукунагой? Оставляет ли она впечатление смешения японской, американской и европейской культур?

Леа Сейду: Кэри - настоящий эстет. У него свой невероятный режиссерский стиль. Его фильмы очень красиво сняты. Например, сцены, снятые в итальянском городе Матера, просто невероятные, автомобильные погони сногсшибательные. И Кэри хотел сделать Мадлен более глубокой и целостной, больше внимания уделить ее отношениям с Джеймсом Бондом. Так что, я думаю, что фильм получился очень эмоциональным - раньше в фильмах о Бонде мы такого не видели.

У меня как раз вопрос про Мадлен. Она - психолог, причем незаурядный. Разбирается в тонкостях человеческих отношений. Одна из тем картины - это предательство и проблема доверия. Как вы думаете, почему люди предают друг друга?

Леа Сейду: Думаю, что Мадлен и Джеймс Бонд никому не доверяют из-за своих детских травм. Поэтому, когда Бонд узнает секрет Мадлен, а он у нее есть, это еще больше все усложняет.

Каковы ваши планы. Возможно ли такое, что вы появитесь в "бондиане" в третий раз?

Леа Сейду: Возможно, кто знает!