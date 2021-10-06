Марк Цукерберг отверг обвинения в адрес Facebook

Глава компании Facebook Марк Цукерберг отверг заявления бывшего менеджера по продуктам Фрэнсис Хауген о приоритете прибыли над безопасностью пользователей соцсети.

"В центре этих обвинений лежит идея, что мы ставим в приоритет прибыль, а не безопасность и благополучие. Это просто неправда. Если бы мы хотели повышать прибыль, то не вводили бы программу, сокращающую число вирусных материалов в ленте в пользу публикаций от друзей и родственников. Это привело к тому, что люди стали меньше времени проводить в Facebook. Разве поступила бы так компания, ориентированная на прибыль?", - написал он в своем Facebook-аккаунте.

Цукерберг подчеркнул, что компания заботится о безопасности, благополучии и психическом здоровье пользователей.

Фрэнсис Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам пользователей. Она уточнила, что работала в компании с 2019 года. Хауген занималась копированием материалов внутренних расследований Facebook, на основе которых газета The Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. Позднее женщина подала несколько жалоб в правоохранительные органы США.