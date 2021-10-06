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06.10.2021 06:27
Рубрика: Происшествия

Матерей, недосмотревших за детьми, начали отдавать под суд

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 229(8580)
Матери, чей ребенок выпал из окна, грозит уголовное наказание. Таковы реалии судебной практики. Пережить трагедию по собственному недосмотру трактуется сегодня правоохранителями не как личное материнское горе, а как преступление. Обвинение в таком случае предъявляется по статье 125 УК "Оставление в опасности".
Плюшевый мишка, как бы ни был хорош, не несет никакой ответственности за безопасность малыша. Поэтому мама должна быть начеку. Фото: JohnAlexandr / iStock.com Плюшевый мишка, как бы ни был хорош, не несет никакой ответственности за безопасность малыша. Поэтому мама должна быть начеку. Фото: JohnAlexandr / iStock.com
Плюшевый мишка, как бы ни был хорош, не несет никакой ответственности за безопасность малыша. Поэтому мама должна быть начеку. Фото: JohnAlexandr / iStock.com

Например, недавно суд в Вологодской области вынес обвинительный приговор 31-летней жительнице Череповца. В данном случае, к счастью, трагедии не случилось, ребенок выжил. Потому и наказание относительно мягкое: 10 тысяч рублей штрафа.

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"Как установил суд, 27 мая 2021 года в квартире на пятом этаже в доме на улице К. Белова в Череповце пьяная женщина открыла створку окна и уснула. В это время ее двухлетний сын вылез из детской кроватки, взобрался на подоконник, выпал на улицу и получил травму, которая расценивается как средней тяжести вред его здоровью, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Подсудимая вину признала, раскаялась. Пояснила, что в тот день был сильный запах краски в подъезде и в квартире, поэтому она открыла окно. Около 13.00 она уложила сына спать и сама легла. Ее разбудил муж и сказал: "Что ты натворила". Ребенка в комнате не оказалось. Муж объяснил ей, что сын выпал из окна, его увезли в больницу. Когда ребенка перевели из реанимации, она лежала вместе с ним в больнице, а затем они продолжали лечение дома. В настоящее время они проходят медицинский осмотр для поступления в детский сад. Ребенок полностью здоров".

Кроме штрафа статья 125 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы, ареста, исправительных, обязательных или принудительных работ. Однако, как поясняют юристы, наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств. Так что маму, недосмотревшую за малышом, в тюрьму, скорее всего, не посадят. Хотя, если, допустим, мама пустилась в загул, а с ребенком случилась беда, то алкоголь в материнской крови теоретически суд может счесть как отягчающее обстоятельство. Так что в каждом деле все зависит от конкретных обстоятельств.

Только в Вологодской области, по данным на начало августа, из окон выпали восемь детей. Так что дело жительницы Череповца не единственный судебный процесс такого рода в регионе и тем более в целом по стране.

66 женщин были осуждены в 2020 году по статье 125 Уголовного кодекса "Оставление в опасности", по данным Судебного департамента при Верховном суде России

Так, в начале сентября в суд было направлено дело 34-летней жительницы того же города. Как рассказали в Следственном управлении СК России по Вологодской области, 9 июля этого года она, "будучи достоверно осведомленной о том, что ее двухлетний сын является достаточно активным и подвижным, оставила ребенка одного в кухне квартиры с открытой створкой окна. Мальчик с помощью стоящего возле окна табурета взобрался на подоконник, с которого выпал в открытое окно с высоты 5-го этажа, ударившись о землю".

Ребенок получил повреждения, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью. Но он жив.

Решение

Мама вправе доверить малыша старшему брату, пока сама готовит

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оправдал женщину, ушедшую готовить на кухню и оставившую старшего сына присматривать за младшим. Но старший недосмотрел, и полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа.

Малыш остался жив, а маму по сложившейся практике отправили под суд. Нижестоящие инстанции признали женщину виновной и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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"Из материалов дела видно, что З., оставляя малолетнего ребенка под присмотром другого ребенка 10 лет, чтобы приготовить пищу, не могла предположить наступление тяжких последствий, что исключает уголовную ответственность, - рассказали в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. - Суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что определенные на основе исследованных доказательств и приведенные в приговоре действия З. не образуют состава преступления по статье 125 УК РФ".

Женщина полностью оправдана. У нее есть право на реабилитацию: восстановление честного имени и получение компенсации. Но, конечно, лучшее утешение для мамы - это живой малыш.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Уголовное право Общество Семья и дети

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