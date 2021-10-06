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06.10.2021 14:40
Рубрика: Власть

Матвиенко: Нам не нужен рубильник, чтобы отключить Россию от всего мира

Текст: Дмитрий Гончарук
Пользователей российского сегмента интернета необходимо обезопасить от сбоев в работе глобальных онлайн-ресурсов, но без принудительного перехода на отечественные сети. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Социальные сети, интернет, мессенджеры - это давно уже не просто площадка для общения, а серьезный инструмент для организации различных производственных процессов, для использования в самом широком спектре технологий. Тот глобальный сбой, который произошел в понедельник, потряс мир, и все задумались: у нас нет гарантий, что такая техногенная авария не повторится, а с другой стороны, никто не гарантирует, что какие-то силы в определенное время не могут просто отключить интернет", - сказала Матвиенко на брифинге после заседания Совета Федерации в среду.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Спикер СФ подчеркнула, что в России продолжат развивать собственные IT-платформы и мессенджеры, "чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий".

"Естественно, никто не будет принуждать в России переходить на российские сети. Мы должны создать конкурентный продукт, чтобы он был не хуже, а лучше других существующих мировых площадок, чтобы у людей был выбор. И главное, чтобы они были уверены - это более надежно, защищено и безопасно", - заявила законодатель.

Она заверила, что никакой концепции отключения России от мировых сетей нет и она не разрабатывается.

"Нам не нужен рубильник, чтобы отключить Россию от всего мира. Нам нужны свои надежные сети", - резюмировала она.

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