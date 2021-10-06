Матвиенко: Полярная и малая авиация требуют особого внимания

В Совете Федерации пройдут парламентские слушания по проблемам малой и полярной авиации. Такое поручение дала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Во время "правительственного часа" на заседании Совфеда в среду заместитель председателя правительства Юрий Трутнев выступил с докладом о реализации стратегии развития Арктической зоны России. Комментируя его выступление, сенатор от Якутии Александр Акимов рассказал о проблемах полярной авиации. "Даже санавиация работает плохо, в климатических условиях Арктики перевозить больных, детей, инвалидов очень сложно. Минтранс, к сожалению, в этом плане совершенно бездарно работает", - отметил он.

После реплики Акимова председатель палаты Валентина Матвиенко обратилась к замглавы Минтранса Александру Пошиваю.

"Нужно понимать, что у нас большая страна, и надо заниматься авиационным сообщением, его развитием межрегиональным и другим. Вы передайте, что в Совете Федерации высказали неудовлетворенность тем, как Минтранс этим занимается", - сказала Матвиенко.

Спикер СФ поручила комитету палаты по экономической политике подготовить слушания на эту тему с участием министра транспорта Виталия Савельева и сенаторов от регионов Арктики и Дальнего Востока. Она подчеркнула, что в Минтрансе "отвечают не только за международные полеты, за полеты Москва - Петербург, но они отвечают за авиасообщение все нашей большой страны".

"Речь идет о сложнейшей ситуации. Полярную авиацию мы потеряли, малую авиацию теряем. Самолетов нет, сообщения между регионами нет. Эта зона требует особого внимания (...) Нужно понимать, что у нас большая страна, и надо заниматься авиационным сообщением, его межрегиональным развитием", - заявила Валентина Матвиенко.