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06.10.2021 13:59
Рубрика: Власть

Матвиенко уверена, что федерального локдауна из-за COVID-19 не будет

Текст: Дмитрий Гончарук
На федеральном уровне локдаун из-за распространения нового коронавируса вводиться не будет, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Разработанные правительством меры по борьбе с ковидом обсуждались на совещании у президента РФ, на мой взгляд, они позволяют обойтись без федерального локдауна. И я уверена, что общефедерального локдауна не будет", - сказала Матвиенко на брифинге после заседания Совета Федерации в среду.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Что касается регионов, то они принимают меры в зависимости от ситуации в каждом из них, отметила спикер Совфеда.

"Для этого у них есть разработанные Роспотребнадзором регламенты и рекомендации, а главное, есть все полномочия", - добавила она.

По словам сенатора, принудительной вакцинации от коронавируса в России "не будет и не может быть".

"Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимание, что это единственный способ удержать дальнейшее развитие пандемии. Нужно усилить информационную работу, разъяснять людям, это должны делать медики, профессионалы. Чтобы люди осознанно принимали решение", - подчеркнула Матвиенко.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, новый максимум смертей больных COVID-19 за сутки зафиксирован в России в среду, он составил 929 новых случаев. Всего за пандемию скончались 212625 заболевших.

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