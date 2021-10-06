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06.10.2021 13:32
Рубрика: Происшествия

МЧС в рамках учений "устранит" крупную аварию на НПЗ в Капотне

Текст: Тимофей Борисов
Начавшаяся сегодня проверка систем оповещения не ограничится лишь подачей тревожного сигнала "Внимание всем!". По всей стране будут проведены масштабные проверки и практические мероприятия по реагированию на различные аварии и ЧС. Поэтому в министерстве по чрезвычайным ситуациям заранее просят людей не паниковать. Проверки плановые.

"Тренировка по всей стране проводится в два этапа. Первоначально отрабатываются вопросы оповещения и сбора руководящего состава, работников органов, осуществляющих управление РСЧС и ГО, развертывания системы управления на всех уровнях.

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Вторая часть состоит из практического выполнения мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны. Будут проведены аварийно-спасательные и другие неотложные работы в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, условно возникших на территории Российской Федерации. В их рамках специалисты выполнят мероприятия по защите населения, материальных и культурных ценностей от возможных опасностей, а также организуют работу элементов жизнеобеспечения населения в условиях ЧС природного и техногенного характера". - сообщил заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко.

В рамках проведения проверок весь личный состав МЧС России будет работать в режиме повышенной готовности. Привлечено более 200 тысяч человек и более 30 тысяч единиц техники. В этом году главной площадкой всероссийской штабной тренировки определен нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

"В ходе сегодняшней тренировки мы целенаправленно смоделировали самую сложную обстановку, которая может сложиться в субъектах, как при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, так и при военных конфликтах. Поэтому ожидаем от руководителей гражданской обороны на всех уровнях правильной оценки обстановки, обоснованных выводов и проработанных решений по защите населения и территорий", - отметил замминистра.

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