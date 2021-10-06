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06.10.2021 04:43
Рубрика: Власть

МЧС впервые разработает нормы для убежищ

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
Для укрытий, бункеров, бомбоубежищ и защитных помещений будет разработан единый технический стандарт, согласно которому они должны будут строиться. Он будет принят впервые в стране. Об этом сообщили авторы - эксперты из ВНИИ ГОЧС, ведущего научного учреждения системы МЧС.

"Помимо общих требований к защитным помещениям в данном ГОСТе рассматриваются также конструктивные и объемно-планировочные требования к строительным конструкциям, а также и инженерным системам жизнеобеспечения подвалов, приспосабливаемых для защиты населения", - сообщили в пресс-службе института.

Фото: МЧС России
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То есть новый стандарт впервые предусмотрит все параметры защитного помещения, которые необходимы для сохранения жизни и здоровья человека, который туда спустился. При этом, более всего новый ГОСТ пригодится не военным, - хотя и им тоже, - а простым строителям, которые массово возводят жилые многоэтажки.

Все дело в том, что национальный стандарт впервые определит требования по приспособлению подвалов зданий под укрытия гражданской обороны. Разрабатываемый ГОСТ так и называется "Приспособление заглубленных помещений зданий и сооружений различных конструктивных схем под защитные помещения для укрытия населения".

Как сообщили ученые института на конференции по вопросам совершенствования защиты населения, с принятием стандарта, строительные подрядные организации обязаны будут учитывать общие технические требования по приспособлению подвалов, как существующих, так и проектируемых зданий и сооружений под защитные помещения от самых различных опасностей

Можно надеться, что со временем затопленные и плохо пахнущие подвалы, с текущими трубами и прогнившей канализацией уйдут в прошлое, ведь строителям придется переделывать подвалы в уже действующих домах под нормы ГОСТа.

Развитие современной концепции гражданской обороны предполагает переход от больших централизованных убежищ к небольшим, почти индивидуальным укрытиями, в которые можно спуститься за пару минут. А подвалы многоэтажек подходят под эту концепцию как нельзя лучше.

Все помнят знаменитые кадры кинохроники времен Великой Отечественной войны, где москвичи сидят на полу станции метро "Маяковская". Но в те времена бомбы были другими, не умными и не высокоточными, как сейчас, да и подлетное время юнкерсов и мессершмиттов было иным. Ныне же существующие мощные снаряды могут уничтожить любой бункер на любой глубине. Но такие ракеты стоят многие миллионы долларов и стрелять ими по отдельной многоэтажке нецелесообразно.

Чтобы убежище не стало большой братской могилой, авторы современной концепции гражданской обороны, как раз и предусмотрели размещение по множеству адресов малых убежищ. Там люди могут не только переждать гипотетические бомбардировки, но и укрыться от техногенных аварий, а также от таких экзотических угроз, как падение метеорита.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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