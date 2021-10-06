МЭР: Министерства, правительство и ЦБ реализуют меры по стабилизации цен

Правительство и Банк России уже реализуют комплексные меры по стабилизации цен, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Во-первых, это денежно-кредитная политика ЦБ, включающая в себя монетарные инструменты, которые влияют на инфляцию на макроэкономическом уровне, - уточнили представители МЭР. - Краткосрочные немонетарные меры - субсидии, льготные кредиты, экспортные квоты и пошлины. Меры постоянного действия - демпферы на зерно, подсолнечное масло и семена подсолнечника. Дополнительно Минсельхозом и Минпромом при поддержке Минэкономразвития создается комплексная система мониторинга мировых цен на ключевые товары".

В положениях об Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованных на сайте Минфина, говорится, что на российском потребительском рынке наблюдаются признаки перегрева, при этом наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания.

В Минфине полагают, что нынешняя ситуация сложилась из-за опережающего рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, бюджетно-кредитной накачке денег в развитых странах и глобального дефицита производственных мощностей в отдельных группах товаров.

Все эти факторы формируют "повышенный инфляционный фон", указывает ведомство. В итоге цены на продукты питания растут опережающими темпами.

По данным Росстата, увеличение стоимости товаров и услуг в августе этого года по сравнению с августом 2020-го составило 6,68%, продовольственных товаров - 7,7%. Больше всего подорожали сахар, масло и яйца.

Термин "перегрев" в России обычно используют монетарные власти по отношению к ситуации с кредитованием. О перегреве говорили при стремительном росте ипотеки или необеспеченных займов граждан.