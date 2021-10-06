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06.10.2021 20:56
Рубрика: В мире

Меркель: РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей

Текст: Диана Ковалева

Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает агентство Bloomberg.

Фото: iStock
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Агентство Reuters, в свою очередь, передает, что, по словам Меркель, транспортировка газа по газопроводу "Северный поток-2" еще не была одобрена.

Напомним, четвертого октября Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток 2" всем нормативным требованиям ЕС. По правилам, Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок ФРГ. В противном случае регулятор может начать разбирательство в отношении компании.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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