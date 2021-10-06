МИД Беларуси предложил Польше передать свою гуманитарную помощь Литве

Откровенным "политиканством и популистской риторикой" считают в официальном Минске анонсированную заместителем министра иностранных дел Польши Мартином Пшидачем гуманитарную помощь для мигрантов.

Подобные заявления, пояснили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси, не имеет ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей. "Более того, полагают в министерстве, "в очередных поспешных односторонних решениях Варшавы "что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определенное пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету. Поэтому тем более печально такое слышать от высокопоставленного представителя МИД соседней страны", - заявил официальный представитель белорусского ведомства Анатолий Глаз, слова которого приводит БЕЛТА.

При этом дипломат допускает, что гипотетическая помощь, которую в Беларуси никто не просил, и в которой нет никакой объективной необходимости, "может быть при желании использована польской стороной действительно по назначению". Они, например, вправе предложить ее соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой, напомнил Глаз, известны всему миру. Или передать ее напрямую "афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе, где им постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации".

Абсурдными и смешными назвал представитель МИД РБ и заявления о некой готовности помогать "людям, оказавшимся в сложной ситуации" от представителя страны, в которой беженцев избивают до полусмерти, незаконно выдавливают и не щадят даже детей-инвалидов, вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть. И которая, не просто игнорирует решения большинства международных организаций, но и вызывающим образом отказывается выполнять судебные требования Европейского суда по правам человека о помощи беженцам, застрявшим на границе. "Благо, что общество все это прекрасно понимает и видит", - резюмировал пресс-секретарь МИД.