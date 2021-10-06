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06.10.2021 22:04
Рубрика: Власть

МИД РФ прокомментировал решение НАТО о высылке дипломатов РФ

Текст: Диана Ковалева
После вывода войск НАТО из Афганистана альянс не обошелся "без жупела российской угрозы" и, как следствие, отозвал аккредитацию у некоторых сотрудников представительства РФ при организации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия-НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела "российской угрозы". Никак", - цитирует дипломата издание "Коммерсант".

Напомним, ранее в НАТО подтвердили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства при альянсе, а число аккредитаций для РФ уменьшили до десяти.

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Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и НАТО

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