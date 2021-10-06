МИД РФ: Россия не обязывалась защищать целостность Украины

Так он ответил на слова директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова, который заявил, что воссоединение Крыма с Россией якобы стало "вопиющим нарушением" положений Будапештского меморандума.
Как отметил Лозинский, все обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года о гарантиях безопасности Украины беспочвенны и "являются проявлением антироссийской пропаганды".
"Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", - заявил дипломат.
По его словам, "перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы", реализация своих прав на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для населения Крыма и Севастополя единственным способом защитить свои интересы.
Напомним, в 1994 году Россия, Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а остальные три подписанта гарантировали Украине безопасность.