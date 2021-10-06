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06.10.2021 08:02
Рубрика: Власть

МИД РФ: Россия не обязывалась защищать целостность Украины

Текст: Диана Ковалева
Москва не обязывалась принуждать регионы Украины оставаться в составе страны, если того не хочет местное население. Об этом на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил представитель российской делегации Денис Лозинский.

Так он ответил на слова директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова, который заявил, что воссоединение Крыма с Россией якобы стало "вопиющим нарушением" положений Будапештского меморандума.

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Как отметил Лозинский, все обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года о гарантиях безопасности Украины беспочвенны и "являются проявлением антироссийской пропаганды".

"Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", - заявил дипломат.

По его словам, "перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы", реализация своих прав на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для населения Крыма и Севастополя единственным способом защитить свои интересы.

Напомним, в 1994 году Россия, Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а остальные три подписанта гарантировали Украине безопасность.

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