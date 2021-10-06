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06.10.2021 10:48
Рубрика: Экономика

Минфин предложил ужесточить порядок ввоза алкоголя из стран ЕАЭС

Текст: Василий Кошкин

Минфин предложил ввести обязательное требование по предоставлению банковских гарантий для организаций, которые ввозят в Россию из стран ЕАЭС алкогольную продукцию. Об этом говорится в приложении к документу "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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Отмечается, что банковская гарантия должна предусматривать обязанность кредитной организации выплатить суммы акциза, неуплаченные налогоплательщиком или уплаченные не в полном объеме.

"Введение такого требования необходимо для исключения рисков неуплаты акциза при ввозе маркируемой алкогольной продукции на территорию Российской Федерации из государств членов ЕАЭС, которые возникли после отмены требования представлять при приобретении федеральных специальных марок обязательство об их использовании исключительно по назначению и документ, подтверждающий его исполнение", - говорится в документе.

Новые правила коснутся только крепкого алкоголя и вина - именно эта продукция федеральными специальными марками.

Сейчас в Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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